¿Te gustó La Odisea de Christopher Nolan? Estos 3 videojuegos adaptan el poema épico de Homero al gaming

Si te gustó la reciente adaptación de La Odisea de Christopher Nolan, y quieres adentrarte un poco más dentro de este universo histórico. Aquí te contamos sobre 3 opciones de videojuegos inspirados en el poema épico de Homero y la mitología griega.

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3 juegos inspirados en La Odisea de Homero y la épica griega

Dentro del amplio mundo de los videojuegos, existen varios títulos que se han inspirado en La Odisea de Homero y en el viaje de Odiseo, ofreciendo diversas mecánicas de juego como exploración, combate e historia real y ficticia.

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft, 2018)

Este juego ambientado en la antigua Grecia durante las guerras del Peloponeso cuenta la historia de Kassandra o Alexios. A pesar de que este título no adapta directamente el poema de Homero, sí comparte su escenario histórico y la mitología griega, pues el jugador enfrenta criaturas como el Cíclope y Medusa, mientras navega por el mar Egeo.

Hades (Supergiant Games, 2020)

Dentro de este juego eres Zagreus, hijo de Hades, quien intenta escapar del inframundo enfrentándose a dioses, criaturas mitológicas y héroes. Este título está construido sobre la mitología griega, la cual comparte con el poema de Homero.

Age of Mythology: Retold (World's Edge, 2024)

Esta versión renovada del clásico juego de estrategia te permite controlar a diversas civilizaciones inspiradas en la mitología griega, nórdica nórdica y egipcia, en donde la campaña griega incorpora escenarios, dioses y monstruos inspirados en la mitología de la región.

A pesar de que se podría decir que Assassin's Creed Odyssey es el juego que de mejor manera se acopla a la historia de La Odisea y el viaje del héroe, cada uno de estos títulos ayuda a ampliar el conocimiento sobre la mitología griega, la base del poema épico de Homero.