¿Te gustó La Odisea de Christopher Nolan? Estos 3 videojuegos adaptan el poema épico de Homero al gaming
La épica historia de Odiseo también ha conquistado el mundo de los videojuegos con aventuras inolvidables.
Si te gustó la reciente adaptación de La Odisea de Christopher Nolan, y quieres adentrarte un poco más dentro de este universo histórico. Aquí te contamos sobre 3 opciones de videojuegos inspirados en el poema épico de Homero y la mitología griega.
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3 juegos inspirados en La Odisea de Homero y la épica griega
Dentro del amplio mundo de los videojuegos, existen varios títulos que se han inspirado en La Odisea de Homero y en el viaje de Odiseo, ofreciendo diversas mecánicas de juego como exploración, combate e historia real y ficticia.
Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft, 2018)
Este juego ambientado en la antigua Grecia durante las guerras del Peloponeso cuenta la historia de Kassandra o Alexios. A pesar de que este título no adapta directamente el poema de Homero, sí comparte su escenario histórico y la mitología griega, pues el jugador enfrenta criaturas como el Cíclope y Medusa, mientras navega por el mar Egeo.
Hades (Supergiant Games, 2020)
Dentro de este juego eres Zagreus, hijo de Hades, quien intenta escapar del inframundo enfrentándose a dioses, criaturas mitológicas y héroes. Este título está construido sobre la mitología griega, la cual comparte con el poema de Homero.
Age of Mythology: Retold (World's Edge, 2024)
Esta versión renovada del clásico juego de estrategia te permite controlar a diversas civilizaciones inspiradas en la mitología griega, nórdica nórdica y egipcia, en donde la campaña griega incorpora escenarios, dioses y monstruos inspirados en la mitología de la región.
A pesar de que se podría decir que Assassin's Creed Odyssey es el juego que de mejor manera se acopla a la historia de La Odisea y el viaje del héroe, cada uno de estos títulos ayuda a ampliar el conocimiento sobre la mitología griega, la base del poema épico de Homero.