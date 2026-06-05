OFICIAL: Anuncian videojuego ‘Amsterdam 1666', ¿cuándo será su lanzamiento y en qué plataformas se podrá jugar?

Es oficial, anuncian y revelan trailer de "Amsterdam 1666", del cual hasta el momento se desconoce su fecha de lanzamiento. Sin embargo, este 05 de mayo a través del Summer Game Fest 2026, el evento de videojuegos más importantes a nivel global del verano, se anunció que se llevará a cabo este gran lanzamiento en donde además se reveló el tráiler, mismo que tiene una duración de un min uto con 39 segundos. Es importante aclarar que esta entrega pertenece al creador de Assassin's Creed, pero esta vez se trata de una entrega separada de la famosa saga.

Tráiler de ‘AMSTERDAM 1666’

Este 05 de mayo de 2026 se pudo conocer una de las grandes revelaciones de los proyectos de Patrice Désilets, una de las personas destacadas por su trabajo en Assassin's, quién esta vez de la mano de su estudio independiente Panache Digital Games lanzará "Amsterdam 1666", un videojuego ambientado en un contexto de época, específicamente en el siglo XVII en Ámsterdam. En el tráiler se ha podido ver la presencia de gatos y otra dimensión en donde se viven historias de guerra y con ambiente místico en dónde hay muchos secretos por revelarse.

¡Tráiler de ‘AMSTERDAM 1666’ el nuevo juego del creador de ‘ASSASSIN’S CREED’!



Tenéis el prólogo ya disponible en Epic. pic.twitter.com/mBYk0dTJVz — QuidVacuo (@QuidVacuo) June 5, 2026

¿En dónde se podrá jugar "Amsterdam 1666"?

De acuerdo con la información revelada, el lanzamiento del juego se producirá en PC, sin embargo ya se ha confirmado también para Xbox y más tarde se dará a conocer en qué versiones de consolas estará disponible. Por otro lado, hay una gran sorpresa para quiénes busquen descubrir más sobre el videojuego ya que desde este 05 de junio se ha lanzado un prólogo totalmente gratis en Steam y Epic Games Store en donde se ha presentado a todos los personajes y diversos detalles de este proyecto gamer que tiene emocionado a muchos jugadores.

