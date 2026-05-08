¡Es OFICIAL Naruto llega a la eFootball: La colaboración anime que está volviendo locos a los fans

En los últimos meses se ha experimentado una gran crecida dentro del fanatismo, tanto del futbol, como del anime, y era cuestión de tiempo para que surgiera una de las sinegoias más importantes. La colaboración entre eFootball y Naruto Shippuden, la cual llevará el universo ninja a la cancha de juego.

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¿De qué trata la colaboración entre eFootball y Naruto Shippuden?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, será solo por un tiempo determinado que el crossover dará vida, no solo en lo visual, sino que también contará con un estilo que mezcle una propuesta en donde el chakra y la velocidad transformen la experiencia habitual del juego en algo no solo dinámico, sino también visualmente impactante.

Para los fans, este tipo de encuentros es determinante, pues no únicamente permite unir dos grandes industrias de entretenimiento, sino que también permite al juego reforzar su promesa de expansión, además de permitir la del deporte tradicional.

Es importante señalar que no se ha dejado en claro si la dinámica del juego se verá afectada por los personajes colaborativos en cada dupla.

¿Qué es eFootball?

Este popular título, antes conocido como Pro Evolution Soccer o PES, es uno de los videojuegos de futbol free too play, más icónicos, el cual pertenece a la casa Konami. El título se ha ganado un lugar dentro del fandom de este enero gracias a su jugabilidad, enfoque en partidos multijugador.

¿Videojuegos de fútbol que debes conocer previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La emoción deportiva ya está encendida, y falta poco tiempo para que comience una de las celebraciones deportivas más importantes a nivel mundial y, dentro de este auge, existen videojuegos que te ayudarán a vivir la experiencia mundialista de mejor manera: FIFA Heroes (El oficial de la Copa del Mundo 2026) - EA Sports FC Mobile 26 o eFootball 2026 (Konami).

