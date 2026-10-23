Fallout tendrá su propio reality show: participantes vivirán en un refugio y competirán por un millón de dólares

La expansión es clave para que videojuegos como Fallout sigan impactando en los fanáticos. Aunque estos son muy exigentes al momento de pedir buenas franquicias en el ámbito estrictamente gamer, poco a poco las empresas deben aprender a conectar de otras formas. Y justamente el reality show que se anunció fue visto como un buen producto para disfrutar en 2027.

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¿De qué tratará el reality show de Fallout?

El nombre del proyecto es Fallout Shelter: The Experiment, que básicamente es un reality show al estilo de competencia física que ha traído buenos resultados en diversas franquicias alrededor de todo el mundo. Aunque no hay detalles explícitos de lo que ocurrirá, si se ha explicado un poco del reality. "El mundo se está acabando. La competición no ha hecho más que empezar".

Además se indicó lo siguiente: "Los moradores (concursantes) conviven en un refugio ultra secreto, donde compiten en una serie de pruebas que ponen a prueba los siete atributos principales del universo Fallout: Fuerza, Percepción, Resistencia, Carisma, Inteligencia, Agilidad y Suerte (S.P.E.C.I.A.L.) La serie no solo evalúa los atributos básicos de los moradores, sino también su lealtad y sus alianzas”.

Justamente el concepto tiene sentido, pues el spin off del videojuego (titulado Fallout Shelter) justamente trata de una tripulación que debe sobrevivir dentro de un búnker. Todo esto, mientras se enfrentan al contexto postapocalíptico esencial y desarrollado del videojuego... lo que también se adaptó en las primeras dos temporadas de la serie producida por Prime Video.

¿Cuándo y dónde se estrena el reality show de Fallout?

En esta expansión que incluye exposiciones gastronómicas en Tokio, museos en Las Vegas y la decisión que el público elija un sabor de Nuka-Cola… el reality show seguirá con los éxitos de Prime Video. Se indicó que esta plataforma transmitirá el programa desde el próximo 13 de enero de 2027. En general los fanáticos de la franquicia que nació en los videojuegos se encuentran muy contentos con lo que está ocurriendo. Por ello, también se están animando con este nuevo producto televisivo recientemente anunciado y que también se celebrará en este Fallout Day… hoy 23 de octubre de 2026.