¡Feliz Día de Fallout! Bethesda celebra con novedades, anuncios y una mirada al futuro del Yermo

El 23 de octubre no es una fecha cualquiera para los gamers, sobre todo para aquellos que son fans del mundo postapocalíptico de Fallout. Es el día en que, dentro del universo del juego, cayeron las bombas nucleares que transformaron el planeta en el páramo radiactivo que todos conocemos como El Yermo. Bethesda conmemora este día junto a su comunidad con transmisiones especiales, anuncios, eventos y más. Y este 2025 el Fallout Day llega cargado de sorpresas para los fans más leales de la saga.

¿Qué sorpresas hay para el hoy? Bienvenidos al Día de Fallout

¡La serie de Fallout regresa con nueva temporada!

Uno de los grandes motivos de celebración es el lanzamiento de los nuevos pósters oficiales de la segunda temporada de la serie de Fallout, protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten. Si no los has visto, te los dejamos a continuación:

La exitosa producción regresará en diciembre y promete traer mucha más acción, humor negro y radiación emocional. Goggins volverá a interpretar a The Ghoul, el personaje más querido (y temido) por los fans.

Bethesda anuncia sorpresas para el Fallout Day 2025

Bethesda reveló que su retransmisión oficial, programada para hoy, incluirá noticias importantes sobre sus principales títulos:



Fallout 76:

Fallout Shelter

Fallout 4 y Creations

Por el momento, solo que da esperar y estar al pendiente ante cualquier nueva revelación que pudiera hacer el estudio fuera de la transmisión.

Fallout y su impresionante legado

Han pasado más de 10 años desde Fallout 4 (2015), pero el universo de la saga sigue más vivo que nunca. Desde Fallout 76 hasta la serie de televisión, la franquicia se mantiene en constante evolución, demostrando que el Yermo nunca deja de cambiar.

¿Estás listo para lo que se viene a Fallout?

