NUEVA FILTRACIÓN: Comparten presunto soundtrack completo del GTA 6 con Frank Ocean, Rihanna, Peso Pluma, Rosalía Bad Bunny y más artistas
¡Conoce el presunto soundtrack del GTA 6 que ha sido filtrado! ¿Será real?
Esta mañana se acaba de hacer viral una presunta lista del completo del GTA 6 con bastantes sorpresas y es que a unos días de que se compartieran algunas de las canciones de este nuevo título, ha comenzado a circular en redes una “hoja de especificaciones” tras una nueva vulneración a Rockstar Games.
Te puede interesar: EA Sports FC 27 llega antes: Hora OFICIAL y quiénes pueden jugar desde México
De acuerdo con esta presunta imagen, el GTA 6 habría sufrido la filtración de la mayoría de las 34 pistas que musicalizarán el que es el juego más esperado de todos los tiempos y contaría con algunas sorpresas como el regreso de Frank Ocean, Rihanna, Bad Bunny y demás artistas urbanos que han influido de gran manera en la última década como Peso Pluma o A$AP Rocky.
¿Qué artistas estarán en el soundtrack de GTA 6?
De acuerdo con esta hoja de especificaciones de impresión de preproducción interna de GTA VI este sería el orden de las canciones el cuál como si se tratase de un vinyl, estaría dividido en “Lado A” y “Lado B”:
SIDE A
- I. Travis Scott - RHYNO
- H. Doechil - Cold Blooded
- III. Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)
- IV. Rauw Alejandro - Macacoa 2000
- V. Kodak Black - County Line (feat. Denzel Curry)
- VI. Charli xcx - Take If Back (feat. Shygirl)
- VII. Morgan Wallen - Last Thing You Need
- VIll. Playboi Carti - DIFFERENT(feat. Travis Scott)
- IX. ROSALIA - DAME MAS
- X. Don Toliver - No Signal
- Xl. Tame Impala - Somewhere Else
- XII. Sexyy Red - Get I! Back
- XIII. A$AP Rocky- All Night (feat. Tyler, The Creator)
- XIV. Peso Pluma - NO ME DIGAS (feat. Fuerza Regida)
- XV. Skrillex - Heat Check (feat. Flowdan)
- XVI. Lana Del Rey - Silver Screen
SIDE B
- XVIII. Fred again & Jamie xx - nothing stays
- XIX. Chief Keet - Problems
- XX. Bad Bunny & Rauw Alejandro - SIN MIRAR ATRÁS
- XXI. The Weeknd & Justice - Never Engugh
- XXII. Megan Thee Stallion - Pressure
- XXIII. Turnstile - NO BRAKES
- XXIV. CATRIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again & Étienne de Crécy - Sexy Magic
- XXV. Lil Uzi Vert - Over Again
- XXVI. Kendrick Lamar - Dead Presidents (feat. Denzel Curry)
- XXVII. Kaytranada - Affer Midnight (feat. Channel Tres)
- XXVIII. Drake - On My Own (feat. PARTYNEXTDOOR)
- XXIX. SZA - Better Off
- XXX. Frank Ocean - Little Things
- XXXI. Rihanna - Trouble
- XXXII. Keith Richards - Bright Lights, Big City
¿Es real el soundtrack filtrado?
Aunque Rockstar Games no se ha pronunciado al respecto, hay quienes consideran que este podría ser falso debido a que se cuenta con artistas como Frank Ocean, aunque algunos otros fans de este consideran que justamente un videojuego podría ser una plataforma perfecta para su música tomando en cuenta el cómo se ha alejado de la industria de la música. Por otro lado, Rihanna también ha sido captada en el estudio hace unos meses, por lo que la expectativa ha ido en aumento.
🚨 BREAKING: The full GTA VI soundtrack LEAKED!?— GTA 6 ✦ News & Updates (@SourceVI) September 18, 2026
Images of an internal 'GTA VI: The Album' pre-produciton print specification sheet has surfaced online, appearing to reveal the entire 34-track soundtrack and artist list.
This is a HUGE leak for Rockstar Games!👀⚡ @thrill_com pic.twitter.com/FKI3mhmuXv