OFICIAL y CONFIRMADO: Rockstar anuncia nuevo ÁLBUM de GTA VI con 34 canciones originales: Precio, cómo conseguirlo y lista de artistas que participan

Si eres fan de GTA sin duda alguna tenemos buenas noticias para ti ya que se ha revelado que Rockstar, la empresa encargada de producir el videojuego Grand Theft Auto ha dado a conocer que para su sexta edición lanzarán el album de GTA VI, mismo que incluirá 34 temas originales pertenecientes a la banda sonora. A continuación te damos todos los detalles sobre cómo comprarlo y cuánto costará.

GTA VI: Precio del álbum, fecha de lanzamiento y cómo conseguirlo

Es oficial, GTA 6 tendrá su propio álbum, el cual lleva por nombre “Grand Theft Auto VI: The Album” y el cuál estará a la venta a partir del 19 de noviembre de 2026. Este álbum incluirá 34 canciones originales, las cuáles están inspiradas en Vice City y Leonida. La compra la podrás realizar a través sitio web del álbum de GTA VI. El lanzamiento contemplará una versión en vinilo, otra en vinilo pero edición limitada y otra en CD por lo que tendrás la opción de tenerlo en más de un formato. Para el vinilo el precio es de $49.98 dólares (858.94 pesos mexicanos), para la versión edición limitada $124.8 dolares(2,144.76 pesos mexicanos) y para el formato de CD $19.98 dólares (343.41 pesos mexicanos).

Por otro lado, la compañía ha habilitado la preventa y el pre-save en los principales servicios de streaming para que los fans sean de los primeros en adquirir este album.

¿Qué artistas participan en el álbum de GTA 6?

Recientemente a través de algunas pistas, diversos artistas de talla internacional como freebandz, Metro Boomin, Morgan Wallen, Yunglean, Raw Alejandro, PinkPantheress, Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso revelaron a través de pistas que serían parte del soundtrack de GTA 6, sin embargo ya se han confirmado algunas de los temas que incluirá el nuevo álbum del videojuego. Estos temas estarán disponible a partir de este jueves 17 de septiembre.