GTA 6: Ver GRATIS y ONLINE los detalles de la transmisión del estreno del tráiler HOY jueves 27 de agosto; por internet y en línea

Comenzó la cuenta regresiva para conocer toda la información sobre Grand Theft Auto VI, el cual se ha convertido en uno de los juegos más esperados de los últimos años. Este 27 de agosto de 2026, Rockstar preparó para todos una presentación especial en la que finalmente podremos descubrir más sobre GTA 6, su mundo abierto, sus mecánicas y, sobre todo, el gameplay.

¿A qué hora comienza la presentación de GTA 6?

La presentación está programada para este 27 de agosto de 2026. Si vives en México, el tráiler extendido se transmitirá a la 1:00 p.m. tanto en YouTube como en la famosa plataforma de streaming. Y si no te puedes conectar, no te preocupes; aquí tendrás el minuto a minuto de lo que vaya sucediendo en la transmisión.

¿Cuándo se estrena GTA 6?

Si te mueres por tener el juego en tu consola, recuerda que este saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026. Cabe resaltar que este estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.