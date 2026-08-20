Las filtraciones de GTA 6 continúan: la policía podría reconocer tu ropa, rostro y vehículo durante las persecuciones

Si esta nueva filtración es real, no hay duda de que esto se pone mucho más interesante. Todo apunta a que GTA 6 tendrá un sistema policial mucho más detallado y evolucionado, pues los agentes serán capaces de identificar la ropa, el rostro y el vehículo de Jason durante una persecución. Los videos que lo demuestran han sido subidos a redes sociales desde el 18 de agosto de 2026 por CyberLeek, y todos han sido removidos por derechos de autor. Cabe señalar que Rockstar Games no ha confirmado ninguno de estos detalles, ni el material revelado ni la nueva dinámica de escape de la policía.

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¿Cómo funcionarán las persecuciones en GTA 6?

Este es uno de los detalles que en definitiva llama más la atención de los fans, pues debajo del nivel de búsqueda aparecen tres iconos: ropa, rostro, vehículo. La interpretación que le han dado los jugadores es que la policía podría ser capaz de identificar las características del personaje.

|Foto de Rockstar

Si esto es real, podría significar que, aunque logremos escapar de la policía, los jugadores tendremos que seguir teniendo cuidado, pues podrían reconocernos más tarde, por lo que habrá que llevar a cabo estrategias de cambios de ropa y de aspecto para librarse por completo.

¿También podrán identificar el rostro y el auto?

Como mencionamos, a la hora de la persecución aparecen otros iconos que llaman la atención: un rostro y un vehículo. En teoría, esto permitiría a la policía conservar información sobre Jason y el auto que utiliza. Algunos piensan que esto significa que habrá que usar máscaras en momentos adecuados para evitar ser descubiertos, pero nada de esto está confirmado.

¿Qué papel tendrán los testigos?

Pero eso no es todo; las filtraciones también apuntan a que los civiles podrían convertirse en piezas clave de la persecución. Un testigo podría alertar a la policía que nos ha visto cometer un delito, lo que haría que las autoridades dependan aún más del entorno para dar con nuestro personaje.

¿Estas filtraciones son reales?

Por ahora, lo mejor es tomarse la información con cautela, ya que Rockstar no ha salido a confirmar ninguna de las mecánicas, ni ha comentado sobre los materiales filtrados. Por el momento solo queda esperar a ver las revelaciones que se harán en el Grand Theft Auto VI: An Extended Look el jueves 27 de agosto de 2026 a la 1:00 p.m., hora del CDMX, en la famosa plataforma de streaming.

