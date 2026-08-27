GTA 6: estas son todas las ediciones, precios en México y diferencias

Luego de que Rockstar Games presentara su espectacular gameplay este 27 de agosto de 2026, no hay duda de que, si eres un fanático de los videojuegos, GTA 6 es un debe. Por si no has cotizado los precios, conocido las ediciones que saldrán y demás detalles, aquí te dejamos toda la información para que no te quedes sin la oportunidad de disfrutar de este juego de mundo abierto que vale tanto la pena tener en tu biblioteca. Cabe mencionar que la edición física no incluirá el disco, algo que deberás tener muy presente.

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¿Cuánto costará GTA 6 en México?

La Standard Edition de GTA 6 tendrá un precio que rondará los $1,600 MXN aproximadamente. Antes que nada, recuerda que este es el precio base y que puede cambiar dependiendo de la tienda, los impuestos y la plataforma en la que lo adquieras.

🚨 LA EDICION FISICA DE GTA VI ...ES DIGITAL! 🌴🔥



🔥🎮 Las reservas ya empiezan a asomar gracias a Nueva Zelanda y ya tenemos algo así cositas según confirma Insider Gaming:



🟦 #GTA6 será oficialmente PS5 Pro Enhanced 🤯



💿 Las ediciones físicas vendrán con código, sin disco… pic.twitter.com/S2iCJgl4vj — Legión Looterana (@LegionLooterana) June 24, 2026

Si a ti lo que te interesa es la Ultimate Edition, deberás ahorrar un poco más, pues esta llega a un precio de $2,000 pesos mexicanos aproximadamente. La diferencia de precio será de unos $400 pesos, y para que no te quedes con la duda, te contaremos qué es lo que incluye cada una y por qué la diferencia.

¿Qué incluye la edición Standard de GTA 6?

La versión Standard es la opción que busca un jugador que solo quiere conseguir el juego de Grand Theft Auto VI sin adquirir contenido adicional exclusivo. Eso sí, si lo reservas antes del 20 de noviembre, recibirás el pack Vintage Vice City, independientemente de la edición que hayan elegido.

¿Qué incluye GTA 6 Ultimate Edition?

Vayamos a lo que incluye la Ultimate Edition. Esta contiene una exclusiva de vehículos prémium, armas y artículos cosméticos relacionados con Jason y Lucia. Esto no es todo, pues además, los que compren esta versión del juego también tendrán acceso a cuatro ubicaciones exclusivas: un taller de coches, una tienda de ropa, una peluquería y un establecimiento de tatuajes.

Este paquete le conviene a un jugador que disfruta de personalizar personajes, vehículos y equipamiento.

¿Vale la pena comprar GTA 6 Ultimate Edition?

La diferencia entre ambas versiones dependerá principalmente de lo que valores tú como jugador, ya que lo que viene en cada una de las ediciones no afecta la manera en la que juegas o la trama. A grandes rasgos, solo tiene que ver con temas de estética y personalización.