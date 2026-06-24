OFICIAL: GTA 6 no tendrá disco en su edición física; solo incluirá un código de descarga

Con el inicio de la preventa de Grand Theft Auto VI, millones de jugadores por todo el mundo están muy al pendiente de cualquier actualización o información que surja al respecto. Es por eso que en este momento la polémica y el debate andan fuertes en redes sociales luego de que Rockstar Games revelara que las versiones físicas del GTA 6 no incluirán un disco dentro de la caja. En su lugar, los compradores encontrarán únicamente un código de descarga que permitirá instalar el juego digitalmente para disfrutarlo el día del estreno, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

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¿Qué incluirá realmente la edición física de GTA VI?

Aunque se venderá en tiendas como una edición física tradicional, el contenido será muy diferente a lo que muchos ya estamos acostumbrados. En un comunicado, Rockstar aseguró que dentro de la caja los jugadores encontrarán un código de descarga en lugar de un disco. Esto significa varias cosas, entre ellas que será necesario contar obligatoriamente con conexión a internet y espacio suficiente en la consola para descargar el juego completo. Otro detalle es que esto aplica en cualquiera de las consolas, tanto PlayStation 5 como para Xbox Series X.

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¿Por qué Rockstar tomó esta decisión?

Los fans ya piden explicaciones, pero la compañía no ha dado detalles sobre por qué se tomó esta decisión. Algunos usuarios piensan que no es mala idea, pues quienes reserven el juego podrán comenzar con la precarga desde el 12 de noviembre, una semana antes del estreno oficial. De esta manera, los usuarios podrán tener todo listo para jugar desde el minuto uno.

Otros piensan que en realidad no se está pensando en el usuario, sino que en realidad la compañía tiene el objetivo de reducir costos de fabricación y distribución.

¿Crees que los fans deberían estar molestos con esta decisión de Rockstar Games?