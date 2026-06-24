GTA 6: Todo lo que tendrá la versión ULTIMATE del videojuego de Rockstar: desde misiones hasta tiendas exclusivas

Ya estamos a solo unas horas de que se estrene Grand Theft Auto 6, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Han pasado cerca de 13 años desde que salió la última edición de esta franquicia, y la nueva promete sorprendernos con todo tipo de innovaciones. De acuerdo con Rockstar Games, habrá 2 versiones de GTA 6, y a continuación te explicamos en qué consiste cada una.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.



Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

Qué incluye la versión Ultimate de GTA 6 y cuál es la diferencia de la versión estándar

En pocas palabras, la versión Ultimate de GTA 6 te ofrece una variedad de armas, vehículos y tiendas exclusivas a las cuales no tendrás acceso con la versión estándar del juego.



Entre las tiendas que son exclusivas de Ultimate se encuentran Rideout Customs Mod Shops (que ofrece modificaciones para los vehículos vainilla) y One-Eyed Willie's (que se especializará en vehículos off-road para zonas pantanosas).

Si quieres darle un look más personalizado o cambiar el aspecto de Jason y Lucia, necesitarás acceso a Sara's Unisex Salon, que forma parte de la versión Ultimate. Lo mismo aplica para la ropa de Stock 305 Clothing Store y la colección de tatuajes de Electric Fang Tattoo Parlor.

Podrás experimentar con la Classic Car Collection Special Commission, que te permite dar nueva vida a vehículos clásicos abandonados y venderlos.

Hay misiones exclusivas que pertenecen a esta versión, como el asalto a PTT YOUNGIN$ Illegal Goods Store para obtener artículos especiales y mercancía de contrabando.

Con esta versión vas a tener acceso a vehículos exclusivos y personalización de armas.

El precio de la versión Ultimate de GTA 6 es de 100 dólares (1,764 pesos, aproximadamente), mientras la versión estándar tendrá un costo de 80 dólares (1,411 pesos).

La versión estándar viene con menos personalización, pero eso no significa que vaya a reducir tu experiencia en el juego, explica el sitio especializado Game Rant. Los creadores de este juego han prometido que la edición del GTA 6 será la más inmersiva hasta la fecha, lo cual tiene sumamente emocionados a los millones de fans.