¿Messi estará en GTA VI? Esta es la razón que lo hace posible

Recientemente ha comenzado a crecer el rumor de que Lionel Messi podría tener una referencia en GTA VI, pues los fans aseguran que, como la historia se desarrollará en Leonida, inspirada en Florida, con Vice City como escenario principal, podría aparecer un guiño del jugador en algún mural, pancarta o personaje, gracias a su cercanía con Miami. No obstante, se debe dejar en claro que esto no ha sido confirmado por Rockstar Games.

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¿Por qué se especula que Messi tendrá una aparición dentro del nuevo GTA VI?

Dentro de la comunidad gamer han comenzado a crecer las especulaciones sobre la posible aparición del astro del fútbol Lionel Messi dentro del GTA VI, pues consideran que, debido a que el juego se ambienta en Vice City y la residencia actual del futbolista se encuentra en Miami, un guiño podría ser más que posible, por lo que la comunidad digital advierte que, de cumplirse la teoría, esta mención podría aparecer como un homenaje a través de un mural o un NPC.

¿Qué se sabe sobre el lanzamiento del nuevo GTA VI?

De acuerdo con Rockstar Games, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI se tiene confirmado para el próximo 19 de noviembre del 2026 de manera exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, mientras que para PC no se tiene fecha estimada. El esperado juego estará ambientado en el estado de Leonida (Vice City) se espera que cuente con al menos 80 horas de historia protagonizada por Lucía y Jason.

Esta nueva entrega llegará con mecánicas renovadas de conducción realistas, sistema de combustible y una IA policial más compleja. No obstante, a pesar de las grandes escalaciones sobre los nuevos modos de juego, la polémica por el lanzamiento de una versión física sin disco sigue generando dudas entre los gamers.