¿Acceso anticipado a GTA 6? Cuidado: así ESTAFAN con betas falsas del videojuego por su preventa

No cabe duda de que la emoción por la llegada del nuevo GTA 6 ha comenzado a provocar euforia y alegría, pero también riesgos a los que se han comenzado a exponer quienes buscan obtener una copia de manera anticipada. De acuerdo con lo señalado por la comunidad digital, se han comenzado a reportar fraudes e intentos de hackeo por betas y links de compra no oficiales.

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¿Qué se sabe sobre los intentos de fraude relacionados con la preventa de GTA 6?

Diversos usuarios han comenzado a alertar sobre supuestos fraudes y estafas relacionadas con la preventa y una supuesta beta de, GTA 6, advirtiendo riesgos de ciberseguridad. De acuerdo con Malwarebytes, sitio especializado en ciberseguridad, reportó un nuevo método de estafa relacionado con Grand Theft Auto VI, en donde supuestos delincuentes ofrecen un acceso anticipado a cambio de cientos de dólares en criptomonedas.

¿Qué señala el reporte sobre coberseguridad?

Los expertos señalan que este tipo de fraudes o estafas funciona por medio de páginas web aparentemente “exclusivas” o “premium”, en donde se ofrece un supuesto acceso anticipado para jugar GTA 6 hasta 5 meses antes de su lanzamiento oficial por alrededor de 250 dólares (4392 pesos mexicanos).

¿Cómo funciona el malwarw ?

Se ha señalado que el engaño funciona cuando los internautas ingresan al sitio web, el cual pide a los usuarios enviar criptomonedas, con la promesa de recibir un código que supuestamente les permitirá desbloquear la descarga del videojuego, acto que no sucede. Lo que solo provoca que los incautos pierdan su dinero.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo GTA 6?

Hasta el momento se espera que el nuevo Grand Theft Auto VI (GTA 6) salga de manera oficial el 19 de noviembre del 2026. La firma ha declarado que el título estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para PC aún no ha sido del todo confirmada.