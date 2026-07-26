Los Simpson vuelven a Fortnite: esta es la fecha en la que regresará Springfield al battle royale

Muchos soñaron con esto, otros pensaron que jamás lo volverían a ver, pero hoy, por fin, hay noticias. Epic Games confirmó una nueva colaboración con la icónica familia amarilla de Los Simpson. Así como lo lees, el próximo 29 de julio se revelarán oficialmente todos los detalles del esperado regreso del crossover. Por ahora, el estudio ha mantenido los detalles bajo llave; sin embargo, el primer teaser ya está dando de qué hablar, pues parece ser que Springfield vuelve al juego, esta vez como parte del popular modo Recarga.

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¿Cuándo regresan Los Simpson a Fortnite?

De momento, Epic Games solo anunció que el 29 de julio realizará la presentación oficial de la nueva colaboración. Ese día se conocerán varios detalles del contenido exclusivo que llegará al juego, incluyendo posibles personajes, cosméticos y las novedades que tendrá Springfield en esta nueva etapa.

Springfield volverá, pero con un importante cambio

Lo que sí se sabe es que la colaboración no volverá al modo Battle Royale tradicional. Esta será diferente a la que vivimos en 2025, pues ahora el escenario formará parte de Recarga, el modo de juego que ofrece partidas más rápidas, mapas de menor tamaño.

I miss my friends: Bart, Lisa, Krusty…



Full reveal on July 29. pic.twitter.com/ja4irjY32G — Fortnite (@Fortnite) July 23, 2026

¿Cuál es el modo Recarga en Fortnite?

Si no conoces este formato del juego, debes saber que ya es uno de los favoritos de los usuarios, pues aquí se tiene la posibilidad de reaparecer varias veces antes de quedar eliminado definitivamente. Además, tiene una dinámica mucho más rápida con mapas de menor tamaño. Otra razón por la cual los fans lo adoran es que Epic vio en este modo de juego una forma de recuperar mapas temáticos y escenarios clásicos con nuevas mecánicas.

¿Qué contenido podría llegar al crossover?

No se ha confirmado si volverán los personajes que ya estuvieron en la primera colaboración ni si habrá nuevos skins de Bart, Lisa, Moe y Krusty. Lo que sí parece probable es que volveremos a ver algunos de los espacios más emblemáticos que vimos en el mapa de Springfield la primera vez.

