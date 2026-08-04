OFICIAL: Wolverine ya tiene clasificación, y no deberá jugarse a partir de esta edad

A medida que se acerca el estreno del esperado juego de Marvel Wolverine, se van revelando diferentes detalles importantes antes de su lanzamiento. La Entertainment Software Rating Board (ESRB) otorgó al nuevo videojuego de Insomniac Games la clasificación M (Mature 17+). Esto significa que el juego es recomendado para personas de 17 años o más debido a que contiene un alto nivel de violencia, lenguaje fuerte y otros elementos que solo pueden ser consumidos por un público adulto. De esta forma, el juego confirma que será la adaptación más violenta de Wolverine en los videojuegos, la cual, por cierto, llegará el 15 de septiembre de 2026 como exclusiva para PS5.

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¿Por qué Marvel's Wolverine fue clasificado para mayores de 17 años?

De acuerdo con la descripción publicada por la ESRB, el juego contiene violencia intensa, abundante sangre, desmembramientos, decapitaciones, lenguaje altisonante, referencias al consumo de drogas y escenas de desnudez parcial.

Algo que era de esperarse por la naturaleza del superhéroe. Recordemos que Logan pelea usando sus icónicas garras para atacar a los enemigos, y estas escenas serán muy gráficas en el nuevo videojuego. Se reveló que el sistema de combate incluirá ejecuciones especiales con cámara lenta y efectos de sangre que buscan mostrar el lado más salvaje del personaje.

Por si fuera poco, también se advierte que este juego incluye escenarios que tienen restos humanos regados por la zona, lo que refuerza que la historia tenga un tono mucho más oscuro.

La curiosa escena que también llamó la atención de la ESRB

Uno de los detalles que se incluyen en el juego y que generaron mucha conversación en redes sociales es que la ESRB confirma un desnudo parcial, específicamente una escena donde se muestran las nalgas de un personaje. De inmediato los fans han especulado con que podría ser el trasero del propio Logan, ya que en los cómics hay escenas de ese tipo del héroe.

¿Qué más sabemos de Marvel's Wolverine?

Aprovechando la revelación de la clasificación ESRB, Insomniac Games reafirma que los fans no deben esperar ver la fórmula usada con los juegos de Spider-Man, pues este personaje ameritaba una experiencia completamente diferente. Wolverine será mucho más brutal, con combates cuerpo a cuerpo centrados en sus garras, enfrentamientos contra soldados y robots, así como un tono narrativo más adulto que el de otros títulos recientes de Marvel.