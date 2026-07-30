Fecha OFICIAL en la que la tienda de PlayStation Store aparecerá con precios en pesos mexicanos

Empieza la cuenta regresiva para que los jugadores de PlayStation en México puedan comprar sus juegos con moneda nacional. Sony confirmó que la PlayStation Store comenzará a mostrar sus precios en pesos mexicanos en lugar de dólares a partir del 18 de agosto de 2026. Este cambio facilitará la compra de videojuegos, contenido descargable y suscripciones desde la tienda digital de la consola.

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Esta actualización podría ser una de las más esperadas por la comunidad de gamers en México, ya que durante años los usuarios tuvieron que consultar el tipo de cambio para conocer el costo real de cada compra realizada en la plataforma, o incluso hubo quien se tuvo que enfrentar a una que otra confusión a la hora de su compra.

¿Qué cambiará en la PlayStation Store?

Esta nueva actualización traerá varias ventajas a los usuarios; sobre todo, los jugadores podrán ver directamente cuánto cuestan los juegos, expansiones, pases de temporada y otros contenidos sin hacer conversiones desde dólares. La idea es facilitar la compra; se obtendrá un precio fijo y facilitará la distinción en promociones dentro de la tienda digital.

|Captura de pantalla PlayStation Store

¿Cuándo comenzarán a verse los precios en pesos mexicanos?

La fecha anunciada en la aplicación de la PlayStation Store anuncia que los cambios inician el próximo 18 de agosto de 2026. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, después de una serie de ajustes y actualizaciones, veremos un cambio completo para todos los usuarios hasta el 20 de agosto de 2026.

Una cosa que hay que tomar en cuenta es que esta actualización será implementada directamente en la tienda digital, por lo que no será necesario realizar configuraciones especiales en la consola o en la cuenta de PlayStation para visualizar la nueva moneda.

¿Los juegos serán más baratos?

Una cosa que hay que tomar en cuenta es que, aunque los precios aparezcan en pesos mexicanos, no significa automáticamente que los videojuegos vayan a costar menos. Esta decisión solo otorga claridad y comodidad al consumidor al poder conocer de manera más clara los precios antes de su compra. Esto hace también mucho más sencillo para algunos usuarios identificar descuentos y promociones disponibles en la plataforma.