OFICIAL: Revelan la fecha de LANZAMIENTO de God of War Laufey en la San Diego Comic Con 2026

De último momento se ha revelado de manera oficial la fecha de lanzamiento del nuevo God of War Laufey, esto dentro del marco de las celebraciones de la San Diego Comic-Con 2026. De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, la fecha oficial del lanzamiento será el próximo 16 de febrero del 2027, fecha con la que se da fin a las especulaciones que rodeaban a uno de los videojugos más esperados del año, a pesar de que los gamers podrán disfrutar del título a principios del siguiente año.

GOD OF WAR LAUFEY SE LANZARÁ EL 16 DE FEBRERO DE 2027. pic.twitter.com/Iqhqej9smQ — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) July 25, 2026

¿Qué se sabe del nuevo God of War Laufey?

Santa Monica Studio es el estudio que dio vida al nuevo God of War: Laufey, para la PlayStation 5, título que será protagonizado por Faye (Laufey), la esposa de Kratos, y que ahora de manera oficial se ha confirmado que llegará el próximo 16 de febrero del 2027. La noticia se reveló por la tarde hoy dentro de la San Diego Comic-Con 2026, en donde además se acababa de confirmar la llegada de un nuevo juego con Kratos nuevamente de protagonista.

God of War: Laufey contará la historia que ocurre justo después de lo sucedido durante el God of War del 2018, transportando a Laufey a Everywhen, un más allá caótico para los dioses, lugar que tendrá que superar para regresar y poder proteger a Kratos y Atreus. Se espera que el juego también cuente con nuevas mitologías, más allá de la nórdica, como la egipcia Sekhmet y el espíritu guerrero.

Es importante señalar que, a pesar de haberse confirmado el lanzamiento, por ahora no se sabe el costo final del juego. No obstante, se espera que se mantenga en el rango de los 1,300 pesos mexicanos, debido a que se mantiene como un juego exclusivo por ahora para PlayStation 5.