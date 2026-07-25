¡Es OFICIAL! Confirman nuevo God of War con Kratos como protagonista y una conexión directa con Laufey

En las últimas horas se ha confirmado que el próximo God of War, posterior a Laufey, volverá a tener como protagonista al icónico Kratos. No obstante, también se reveló que la nueva entrega mantendría una conexión directa con el juego anterior. La confirmación se dio esta tarde dentro del marco de las celebraciones del San Diego Comic-Con (SDCC).

Ahora lee: Revelan más de 100 diseños de Pokémon NUNCA antes vistos, ocultos por casi dos décadas

¿Qué se dijo durante San Diego Comic-Con sobre una nueva entrega de God of War?

El anuncio oficial se dio durante el panel de God of War: Laufey dentro de la San Diego Comic-Con, en donde se confirmó que la saga de God of War contará con otra próxima entrega, la cual estará protagonizada de nueva cuenta por Kratos, además de que se reveló la posible conexión con el actual juego de God of War: Laufey, el cual se estrenó recientemente.

EL PRÓXIMO GOD OF WAR DESPUÉS DE LAUFEY ESTARÁ PROTAGONIZADO POR KRATOS.



TENDRÁ UNA CONEXIÓN DIRECTA CON EL JUEGO.#SDCC pic.twitter.com/2cXzuSltIn — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) July 25, 2026

No obstante, es importante señalar que, además del anuncio, no se revelaron hasta ahora más detalles sobre la jugabilidad, fechas de lanzamiento ni ningún otro dato sobre la producción del nuevo juego.

¿Qué es God of War: Laufey?

Recientemente anunciado en junio del año en curso, God of War: Laufey se presentó como la historia que narra lo que sucedió con la giganta tras la escena del funeral con la que comenzaba el mítico God of War del 2018. Este título fue desarrollado por Santa Monica Studio para PlayStation 5, en donde sorprendió al ser el primer juego de la saga en donde Kratos no era el protagonista, dando lugar a su esposa Laufey (Faye).