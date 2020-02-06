¿Por qué la estatuilla dorada de los Oscar se llama así, cuánto vale y de qué está hecha? Conoce los detalles.

Este 9 de febrero se celebrará la 92 entrega de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. La Academia reconocerá con la estatuilla dorada a lo mejor de la industria cinematográfica durante 2019.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) lleva muchos años premiando a productores, actores, directores y demás áreas de producción, sin embargo, el apodo de Oscar es como más se identifica a este reconocimiento de la Academia.

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De acuerdo con la página oficial de AMPAS, el Premio Oscar, tiene la “historia popular” que dice que la estatuilla recibió dicho nombre luego de que Margaret Herrick, bibliotecaria de la AMPAS y posterior Directora Ejecutiva, “comentó que se parecía a su tío Óscar”, bautizando a la obra con ese seudónimo.

La Academia no adoptó el apodo oficialmente hasta 1939, pero en 1934 se sabía lo suficiente que un columnista (de chismes) de Hollywood, Sidney Skolsky, lo usó en una pieza que se refería a la primera victoria de Katharine Hepburn como Mejor Actriz

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

¿De qué está hecho el Oscar?

La Academia otorga la estatuilla dorada a los mejor de Hollywood, pero ¿de qué está hecha?

El Oscar es de bronce sólido chapado en oro de 24 quilates. Sin embargo, hubo un momento en donde se otorgaron estatuillas de yeso debido a la escasez de metal durante la Segunda Guerra Mundial.

Luego los organizadores de AMPAS invitó a los destinatarios a canjear las figuras de yeso por las de metal chapado en oro.

¿Cuánto vale una estatuilla de los Oscar?

La figura de los Oscar mide poco más de 30 centímetro y pesa casi cuatro kilos.

Los afortunados en llevarse esta presea, valorada entre los 400 y 500 dólares, son obligados a firmar un contrato para evitar la venta de ésta.

Aunque los actores sean acreedores de una estatuilla, no se llevan ningún premio monetario, pues el beneficio de ganar un Oscar es el renombre y la fama que llega después.

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