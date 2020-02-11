La Academia se olvidó de Cameron Boyce y Luke Perry en el homenaje ‘In Memoriam’ de los Oscar 2020.

Uno de los momentos más emotivos durante los premios Oscar 2020 fue el homenaje 'In Memoriam' a los actores que perdieron la vida durante el último año.

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Al sonido de la canción de 'Yesterday', misma que fue interpretada por Billie Eilish, en donde se recordó a los actores Robert Foster, Peter Mayhew, Bibi Andersson, Peter Fonda, John Singleton, Anges Varda. No podían faltar los más recientes Kobe Bryan y Kirk Douglas, quien falleció la semana pasada a los 103 años.

Sin embargo, el mundo del espectáculo se dio cuenta que faltaron Luke Perry y Cameron Boyce.

En el caso de Luke Perry, el actor falleció a los 52 años el 4 de marzo de 2019, cuando ya habían pasado los premios, por lo que se esperaba estuviera presente en el homenaje de los Oscar 2020, situación que no llegó. La molestia se agravó tomando en cuenta que formó parte de ‘Érase una vez en Hollywood’ que se alzó con dos estatuillas.

Otro de los grandes ausentes en el homenaje de la Academia fue el joven actor Cameron Boyce, quien perdió la vida el pasado 6 de junio a la edad de 20 años.

Otros actores que perdieron la vida fueron Tim Conway y Sid Haig, quienes murieron en mayo y septiembre.

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Ante la situación la Academia emitió un comunicado en donde explicó que ellos reciben cientos de solicitudes para incluir a seres queridos y colegas de profesión en el segmento, y es el comité quien hace la selección para transmisión de la noche de gala, pero que el tiempo es limitado.

Aclarando que los actores mencionado son recordados en la galería de oscar.com

