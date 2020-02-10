FOTO: Yalitza Aparicio luce deslumbrante en el after party de los premios Oscar 2020 y termina en chanclas.

Después de ser una de las candidatas a llevarse un Oscar el año pasado, Yalitza Aparicio volvió a aparecer en la fiesta que se organiza después de la ceremonia más importante para la compañía cinematográfica. Aunque después de su participación en el filme de Roma, no ha vuelto a aparecer en otra cinta, fue una de las invitadas a esta noche tan especial.

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La actriz lució un vestido rojo con lentejuelas que estaba adornado de algunas flores artificiales que le aumentaban la elegancia a su look. Siendo una de las famosas que los medios querían fotografiar y con una muy buena actitud, posó para las cámaras.

Roma fue una producción dirigida por Alfonso Cuarón y es la historia de 'Cleo', la mujer quien formó parte de su vida cuando él era solamente un niño. Un filme que sirvió para homenajear a la mujer que lo cuidó durante la infancia. Una cinta que llegó a los corazones de todos los espectadores del mundo y que obtuvo los galardones a Mejor Película y Mejor Director.

Gracias a su colaboración en esta historia, Yalitza ha sido testigo de todas las puertas que se le han abierto por su actuación y que ha aprovechado para levantar la voz a favor de aquellos que no son escuchados, incluso ha sido imagen de algunas marcas. Por esta razón se ganó su lugar en el after party de los premios Oscar 2020.

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Tras haber lucido radiante, la mexicana no pudo más con el dolor que requiere ser mujer y usar tacones altos, que a veces resultan ser muy incómodos. Yalitza, como cualquier chica, piensa en su confort y compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se veía que optó por lucir unas sandalias cómodas.

¿Has hecho lo mismo que la actriz?

