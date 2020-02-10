VIDEO: James Corden y Rebel Wilson salen disfrazados de sus personajes de ‘Cats’ y se burlan de la película en los Oscar.

En la entrega de los Oscar 2020, los presentadores formaron parte fundamental a la hora de entregar las estatuillas doradas. Sin embargo, el momento más divertido de la noche se lo llevaron James Corden y Rebel Wilson cuando salieron al escenario disfrazados de los mismos personajes que interpretaron en Cats.

Ambos presentaron el premio a Mejores Efectos Visuales y tomando a juego que Cats fue duramente criticada por sus personajes mitad gatos mitad humanos, dijeron esto:

Como miembros del reparto de la película de ‘Cats’, nadie comprende mejor que nosotros la necesidad de tener unos buenos efectos visuales

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La película ‘Cats’ arrasó en la lista de los nominados a los premios ‘Razzies'; en lo peor del cine.

El momento cerró con la risa de los actores y actrices nominados, pues recordemos que el musical dirigido por Tom Hooper lideró la lista de lo peor del cine en los premios Razzies.

Los medios expresaron que la cinta era la peor del año, arugmentando que "es una orgía de pelos en un basurero", sin embargo, los malos comentarios no fueron motivo para que Corden y Wilson aparecieran con el cómico discurso en la gala cinematográfica.

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