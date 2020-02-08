Conoce a los actores y actrices con más Oscar en la historia; algunos han tenido más de 20 nominaciones.

Así como hay famosos que no han podido encontrar la clave para apropiarse de una estatuilla dorada, hay otros tantos que su talento los ha llevado a arrasar con los Oscar.

Aquí te dejamos una lista de los famosos quienes más estatuillas han ganado en la historia de los premios de la Academia:

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Katherine Hepburn

La actriz ha conseguido ganar cuatro estatuillas doradas a lo largo de su carrera, y se considera como la mujer que tiene más dentro de la categoría de Mejor Actriz con sus películas Gloría Por Un Día, Adivina Quién Viene A Cenar Esta Noche, El León En Invierno y En El Estanque Dorado.

Daniel Day-Lewis

El actor ha sido de los hombres con más estatuillas doradas en la categoría de Mejor Actor, gracias a las emblemáticas actuaciones en Mi Pie Izquierdo, Pozos De Ambición y Lincoln.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Ingrid Bergman

Es una otra de las actrices con más Oscar al contar con tres debido a sus participaciones en Luz Que Agoniza (Mejor Actriz), Anastasia (Mejor Actriz) y Asesinato en el Orient Express (Actriz De Reparto).

Jack Nicholson

Al igual que Ingrid Bergman obtuvo dos estatuillas en Mejor Actor con sus actuaciones en Alguien Voló Sobre El Nido Del Cuco, Mejor...Imposible, y uno más como Actor de Reparto con La Fuerza Del Cariño.

Meryl Streep

Se sabe que la actriz es de las mujeres con más nominaciones a lo largo de la historia de los Oscar, sin embargo, sólo posee tres. Sus participaciones en La Decisión De Sophie y La Dama De Hierro la llevaron a coronarse como la Mejor Actriz, mientras que Kramer contra Kramer le dio la estatuilla como Mejor Actriz De Reparto.

Walter Brennan

Fue el primer actor en conseguir los tres Oscar en la categoría de Mejor Actor De Reparto con las películas Rivales, Kentucky y El Forastero.

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