Conoce a los actores y actrices con más Oscar en la historia; algunos han tenido más de 20 nominaciones.
La ceremonia de los Oscar es un momento cumbre para algunas estrellas al resultar ganadores, especialmente cuando a lo largo de su vida obtienen más de uno.
Así como hay famosos que no han podido encontrar la clave para apropiarse de una estatuilla dorada, hay otros tantos que su talento los ha llevado a arrasar con los Oscar.
Aquí te dejamos una lista de los famosos quienes más estatuillas han ganado en la historia de los premios de la Academia:
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Katherine Hepburn
La actriz ha conseguido ganar cuatro estatuillas doradas a lo largo de su carrera, y se considera como la mujer que tiene más dentro de la categoría de Mejor Actriz con sus películas Gloría Por Un Día, Adivina Quién Viene A Cenar Esta Noche, El León En Invierno y En El Estanque Dorado.
Daniel Day-Lewis
El actor ha sido de los hombres con más estatuillas doradas en la categoría de Mejor Actor, gracias a las emblemáticas actuaciones en Mi Pie Izquierdo, Pozos De Ambición y Lincoln.
No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.
Ingrid Bergman
Es una otra de las actrices con más Oscar al contar con tres debido a sus participaciones en Luz Que Agoniza (Mejor Actriz), Anastasia (Mejor Actriz) y Asesinato en el Orient Express (Actriz De Reparto).
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Aaaaahhhhhhhhhhh DIVA!!!!!!!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Exotically deliciously looking 👸❤Ingrid poses here for her role as Karla Zacchanasian in the Movie The Visit 1964. For anyone has yet to see the movie The Visit, please do. Its amazing. She looks drop dead gorgeous. I am sooooo loving the energy and vibe from this pic. She is soooo totally working it..... Go Girl❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍. I FREAKIN LOVE IT❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. #ingridbergman #thevisit #diva
Jack Nicholson
Al igual que Ingrid Bergman obtuvo dos estatuillas en Mejor Actor con sus actuaciones en Alguien Voló Sobre El Nido Del Cuco, Mejor...Imposible, y uno más como Actor de Reparto con La Fuerza Del Cariño.
Meryl Streep
Se sabe que la actriz es de las mujeres con más nominaciones a lo largo de la historia de los Oscar, sin embargo, sólo posee tres. Sus participaciones en La Decisión De Sophie y La Dama De Hierro la llevaron a coronarse como la Mejor Actriz, mientras que Kramer contra Kramer le dio la estatuilla como Mejor Actriz De Reparto.
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Longtime friends Cher and Meryl Streep reunited on screen for last year’s “Mamma Mia! Here We Go Again.” When asked about working together on the film, Streep said, “she just lifted the lid off the place! I mean, she steals the movie!" - Can you name the first movie Cher and Meryl Streep starred in together?
Walter Brennan
Fue el primer actor en conseguir los tres Oscar en la categoría de Mejor Actor De Reparto con las películas Rivales, Kentucky y El Forastero.
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