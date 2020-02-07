Cinco datos curiosos del Dolby Theatre, el teatro donde se hace la entrega de los premios Oscar.

La ceremonia más importante de la industria cinematográfica sin duda es la entrega de los Premios Oscar 2020, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que será el próximo domingo 9 de febrero en la ciudad de Los Ángeles; para un evento tan especial, se requiere de un recinto magnífico como lo es el Dolby Theatre, aquí te dejamos cinco datos que quizás no conocías.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

1- El Dolby Theatre se encuentra en el Hollywood Boulevard, a solo unos pasos del Paseo de la Fama, en donde hay más de dos mil 600 estrellas con el nombre de famosos.

2- La sede de los premios Oscar fue diseñada en 2001 especialmente para albergar la ceremonia cada año. Durante la entrega de la estatuilla dorada puede albergar hasta mil 300 personas.

3- El área del escenario principal del Dolby Theatre es una de los más grandes de Estados Unidos, al medir 36 metros.

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4- En el lobby de Dolby Theatre se encuentra una placa de cristal por cada uno de los ganadores a mejor película. Además, también se encuentran exhibidas de forma permanente 26 fotos de los ganadores más famosos del premio Oscar, como Jack Nicholson.

5- En la actualidad es prácticamente imposible asistir a la ceremonia de los Oscar. Pero esta situación no siempre fue así. En la primera entrega de la estatuilla dorada en 1929, la sede fue un salón del Hollywood Roosevelt Hotel, en donde había 250 lugares para los asistentes con un costo de 10 dólares.

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