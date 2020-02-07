Recordamos los peores osos en la historia de los premios Oscar: Caídas, errores y más momentos penosos.
La ceremonia de los premios Oscar, además de ser un lugar de triunfos y felicidad, ha presenciado algunos momentos bochornosos que han pasado las estrellas.
Ya estamos a nada de ser testigos de la próxima entrega de los premios Oscar, uno de los galardones más significativos de la industria cinematográfica y en donde las grandes estrellas tienden a lucirse, aunque muchas veces han sido víctimas de situaciones vergonzosas.
Por más que los famosos quieran cuidarse de cometer algún error, hay algunos que sin duda han hecho unos de los peores osos en la historia de los Oscar, por lo que aquí te dejamos algunos:
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Jennifer Lawrence
La actriz Jennifer Lawrence ha sido víctima más de una vez de estos momentos, pues en el año 2013 sufrió un tropiezo mientras subía las escaleras del escenario para recoger su estatuilla dorada, para que un año después volviera a sufrir un tropiezo en la alfombra roja y, por poco, tira a otra actriz.
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Daniel Day-Lewis, Oscar winner for performance by an actor in a leading role for his role in “Lincoln”; Jennifer Lawrence, winner for performance by an actress in a leading role for her role in “Silver Linings Playbook”; Anne Hathaway, winner for performance by an actress in a supporting role for her role in “Les Misérables"; and Christoph Waltz, winner for performance by an actor in a supporting role for his role in “Django Unchained" at the Oscars in 2013.
John Travolta
En una ocasión, el actor fue el encargado de entregar la estatuilla dorada, la cual le correspondía a la estrella de Frozen; sin embargo, no supo pronunciar bien el nombre, por lo que nadie sabía a quien se refería.
No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.
Neil Patrick
El actor fue el anfitrión de la ceremonia en 2015, por lo que se comprometió a realizar un polémico show durante la ceremonia, así que decidió desnudarse y sólo apareció en calzones y zapatos. Nadie sabía el porqué lo hacía, hasta que explicó que se trataba de un homenaje a la película Birdman.
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Sam Smith
En 2016 el cantante aseguró ser el primer homosexual en ganar un Oscar, un error que el público no perdonó porque a lo largo de la historia de estos premios han resultado ganadores otros miembros de dicha comunidad, como Elton John.
Warren Beatte y Faye Dunaway
Estos emblemáticos famosos fueron los encargados de anunciar el ganador a la mejor película, pero tuvieron un error y mencionaron a una película que no era la ganadoea (La la land), por lo que se disculparon e hicieron pasar a los verdaderos ganadores (Moonlight).
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