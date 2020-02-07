Estos son los actores y películas con más nominaciones en la historia de los Oscar pero perdieron.

Dentro de la historia de los Oscar, han existido algunas estrellas de la pantalla grande que, a pesar de tener múltiples nominaciones, no han ganado una estatuilla dorada.

La ceremonia de los Oscar resulta ser de las más importantes dentro del cine, pues es lugar donde son reconocidos las mejores actuaciones y todos los demás aspectos que se involucran en la realización de la película.

Para su realización se nominan a ciertas personas, pero sólo una de ellas es la ganadora de la famosa estatuilla dorada. Sin embargo, han existido algunos actores y actrices, además de una que otra película que, a pesar de tener varias nominaciones no lograron ser ganadores.

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Glenn Close

La actriz, a lo largo de su carrera, ha recibido siete nominaciones, pero en ninguna ha logrado subir al escenario por su estatuilla, pues han existido otras famosas que se lo arrebatan.

Annete Bening

Resulta que esta actriz también ha sido nominada en cuatro ocasiones debido a sus grandiosas actuaciones dentro de la pantalla grande, pero tampoco ha obtenido un Oscar.

Will Smith

El actor Will Smith cuenta con una gran fama y un talento inigualable, pero eso no ha sido suficiente para poder ganar una estatuilla dorada a pesar de que ha sido nominado en dos ocasiones.

Bradley Cooper

El famoso actor, Bradley Cooper, ha sido nominado alrededor de ocho ocasiones por las actuaciones que ha tenido en su carrera, pero en ninguna logró conseguir el premio mayor.

Amy Adams

La guapísima actriz también ha estado involucrada en seis listas de nominaciones, mas no se ha apropiado de un emblemático Oscar.

Paul Thomas Anderson

El actor cuenta con excepcionales actuaciones dentro de la pantalla grande, las cuales lo han llevado a estar nominado por ocho ocasiones, sin embargo, en ninguna resultó ganador de esta estatuilla.

Por otra parte, también han existido ciertas películas que han pasado por la misma situación, tras ser nominadas por más de 3 veces pero que no lograron obtener ninguna estatuilla.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Películas con 11 nominaciones a los Oscar:

Paso Decisivo.

El Color Púrpura.

Películas con 10 nominaciones a los Oscar

Gangs Of New York.

Valor De Ley.

La Gran Estafa Americana.

Películas con 9 nominaciones a los Oscar

La Loba.

Vidas Borrascosas.

Películas con 8 nominaciones a los Oscar

Quo Vadis.

Historia De Una Monja.

El Yangtsé En Llamas.

El Hombre Elefante.

Ragtime.

Lo Que Queda Del Día.

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