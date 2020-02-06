Dónde y cuándo ver la gala y la alfombra roja de los premios Oscar 2020. En vivo por Azteca 7.

El evento de los premios Oscar es uno de las más importantes dentro del mundo cinematográfico ya que se reconocen a las mejores actuaciones, películas, vestuarios y demás que surgieron durante el año pasado. Es por esto que aquí te decimos cuándo y dónde ver la ceremonia, así como la alfombra roja.

Para este año, la ceremonia se llevará este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, pero el público la podrá visualizar a través de Azteca 7, donde la fiesta comenzará desde la alfombra roja por donde pasarán las emblemáticas figuras de la noche.

Los Premios Oscar desatan polémica por haber revelado la supuesta lista de los ganadores por error en Twitter.

Por supuesto que el previo también es importante, pues es cuando los nominados aparecen para lucir de sus mejores y extravagantes atuendos, además de que otorgan unas pequeñas entrevistas para nuestro interés.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Cabe señalar que la transmisión será en vivo y en directo, además de que se podrá escuchar en español. Y para no perderse de ningún detalle, esta comenzará a las 17:30 horas con el fin de dar a conocer todo desde el previo de la ceremonia de los premios Oscar.

Las cintas nominadas para el Oscar como Mejor Película son: Había Una Vez... En Hollywood, El Irlandés, Parasite, Historia De Un Matrimonio, Jojo Rabbit, Contra Lo Imposible, Mujercitas y Guasón. ¿Ya tienes a tu favorita?

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