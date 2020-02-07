Descubre a los actores y películas que rompieron los pronósticos en la historia de los premios Oscar.

A lo largo de la historia de los Oscar, la estatuilla dorada ha sido entregada para quien no se esperaba. Entre actores, actrices y películas, hay varios que rompieron con los pronósticos.

1) MARISA TOMEI

La actriz, Marisa Tomei, era completamente desconocida en Hollywood pero llamó la atención de los reflectores cuando se llevó el premio a Mejor Actriz De Reparto en 1993 por la película Mi Primo Vinny. Marisa derrotó a las actrices favoritas, Miranda Richardson y Vanessa Redgrave.

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2) TOMMY LEE JONES

Otra de las revelaciones en los Oscar fue cuando en 1993 el actor Tomy Lee Jones le arrebató la presea a Ralph Finnes, en la categoría de Mejor Actor De Reparto por la cinta El Fugitivo.

3) JULIETTE BINOCHE

Juliette Binoche ganó en 1997 como Mejor Actriz De Reparto por su papel en El Paciente Inglés, donde derrotó a la favorita Lauren Bacall.

4) GWYNETH PALTROW

En la ceremonia de los Oscar de 1999, Gwyneth Paltrow le arrebató la estatuilla dorada a Cate Blanchett en la categoría de Mejor Actriz por la película Shakespeare Enamorado.

5) Crash gana la categoría de Mejor Película

Una de las sorpresas que acaparó la atención de todos fue cuando la cinta Crash ganó a a Brokeback Mountain (Secreto En la Montaña) en la categoría de Mejor Película en 2006.

6) Rocky gana a Taxi Driver

La mejor película elegida en 1976 por la Academia fue Rocky, la cual sorprendió a los críticos pues consideraban ganadoras a "Network" (Poder Que Mata) y Taxi Driver.

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