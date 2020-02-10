Los mejores memes que se dieron durante la entrega de los premios Oscar 2020 de la Academia.

Como cada año, los memes no podían faltar en la entrega de los premios Oscars 2020.

En esta ocasión uno de los momentos que más causó euforia en las redes sociales fue la aparición de Eminem, que sin duda nadie tenía esperado y sorprendió a muchos.

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Las reacciones que más impacto causaron fueron las de Martin Scorsese y Billie Eilish, cuando el rapero se apoderó del escenario.

Los protagonistas de la entrega de los Oscar también fueron objeto de un meme, en su mayoría por la forma en que acudieron a la noche de gala en Hollywood.

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Te hice un pequeño homenaje @billieeilish, espero te guste. pic.twitter.com/c9l2ZVeS6k — 🌟Bebé de Luz y Fuerza del Centro 🌟 (@Kari_numeritos) February 10, 2020