El actor español Antonio Banderas reveló el precio de los boletos de entrada a la ceremonia del Oscar.
Antonio Banderas se encuentra nominado como Mejor Actor por su actuación en ‘Dolor y Gloria’ que dirigió Pedro Almodóvar.
El actor español, Antonio Banderas se encuentra nominado al Oscar este próximo domingo 9 de febrero, y reveló algunos detalles sobre la ceremonia.
No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.
Antonio Banderas dio una entrevista al programa The Late Late Show en donde reveló con quien irá a la alfombra roja, así como el costo de las entradas.
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Me dieron cuatro asientos para la gala: uno para mí, otro para mi novia, otro para mi hija y otro para su novio. Bueno, en realidad te dan dos, los otros los tienes que pagar. Creo que el costo es de 750 dólares
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#Repost @nytimes ・・・ Antonio Banderas is the Oscar’s most talented newcomer. At 59, Antonio is a first-time nominee, the latest twist in a career that’s been full of reinventions: After rising to fame in the 80s in sexy Spanish films like “Tie Me Up! Tie Me Down!” Antonio moved to Hollywood to try his luck as an action hero (“The Mask of Zorro”), a big-screen singer (“Evita”) and a fairy-tale cat (“Puss in Boots”). But it wasn’t until a heart attack rescued him from a career that was going in circles and prompted a return to Spain, that he landed a role in “Pain and Glory” that would earn him an Oscar nomination. @ryanlowry took this photo. #painandglory #oscars #oscars2020
En esta ocasión Antonio Banderas, se encuentra compitiendo por la estatuilla dorada por su actuación en Dolor y Gloria, cinta en donde trabajó bajo la dirección de Pedro Almodóvar.
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En la misma nominación se encuentran:
-Joaquin Phoenix por Joker
-Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood
-Adam Driver por A Marriage Story
-Jonathan Pryce por Los Dos Papas