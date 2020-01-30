La cantante Billie Eilish se estará presentando en los Premios Oscar 2020. ¡No te la puedes perder!

Billie Eilish es el claro ejemplo de que se puede ser grande, siendo aún pequeña. El pasado domingo, la cantante de 18 años arrasó con la mayoría de los premios en los Grammy Awards 2020, junto con su hermano.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Ambos subieron al escenario para interpretar Ocean Eyes, una de las canciones que explota al máximo su capacidad vocal, y los increíbles arreglos que hay en el piano. La melodía es relaja e, incluso, puede tornarse un poco triste.

Sin embargo, han sido varios famosos y millones de fanáticos que coinciden que el talento en Eilish es increíblemente desbordante. A tan corta edad, ella ha escrito sus propias canciones, en la que habla, en su mayoría, de la depresión con la que ha vivido desde hace muchos años.

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Ha asistido a varios festivales, incluso la vimos en el Corona Capital, el cual tuvo lugar en la Ciudad de México, el pasado noviembre 2019. Justin Bieber no se resistió e hizo una colaboración con su más grande fan y ambos le dieron un nuevo sonido a Bad Guy, canción que lanzó a la joven a la cima.

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Ahora, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la han invitado a participar en la entrega número 92 de los Oscar. Ha sido la cuenta oficial de Twitter de La Academia que dio a conocer esta noticia; posteriormente, la estadounidense lo compartió en su cuenta personal.

Todavía no se sabe qué canción es la que estará interpretando, pero nos llena de emoción que cada día su talento sea reconocido y, esta vez, por los premios más importantes de la industria cinematográfica.

No olvides que la ceremonia será el 9 de febrero por la señal de Azteca 7.