Joaquin Phoenix asiste a los Premios Oscar 2020 con su fiel acompañante. ¿Quieres saber de quién se trata?

Este definitivamente fue el año del actor, Joaquin Phoenix. Ha sido alabado en distintos premios y hasta el Príncipe William se encargó de estrecharle la mano. Los Oscar 2020 no han sido la excepción y su caminata por la alfombra roja ha llamado la atención.

Como era de esperarse, Joaquin se ha posicionado como uno de los actores más importantes del año, a raíz de su interpretación como 'Arthur Fleck' los fans de las historias de DC Cómics, especialmente en las de Batman; han aplaudido su actuación.

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Tras pasar y ser invitado a diferentes premios en donde su nombre ha sido gritado como ganador al Mejor Actor, Phoenix ha aprovechado estos momentos para expresar una serie de pensamientos que tiene acerca de problemas que afectan al mundo entero.

Uno de esos culpaba directamente al consumo de lácteos y carne como una de las tres primeras causas que afectaban el cambio climático, en otra ocasión, habló sobre la poca inclusión que se tiene con personas de distintas etnias en el mundo cinematográfico.

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Sabemos que Joaquin es un hombre comprometido, y así lo ha dejado ver cuando dijo que usaría el mismo traje para todas las ceremonias a las cuales él estaba invitado. Un traje de Stella McCartney, con el que se compromete al cuidado del medio ambiente.

Phoenix ha decidido usar este atuendo para toda la temporada de premiación con la idea y la intención de reducir la basura que se genera todo el tiempo, entre los que abunda la ropa. Incluso Stella, la diseñadora se mostró contenta de la decisión del actor.

Estoy orgullosa de unir fuerzas con vos, Joaquin. Seguí inspirando a la gente e iluminándonos con tu luz.

Esto comprueba que Joaquin Phoenix no se quiere coronar solamente como el mejor actor del cine, sino también como un humano ejemplar y capaz de cambiar de manera positiva, la mentalidad de todos los que lo admiran.

