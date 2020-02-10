El sorprendente mensaje oculto en el vestido de Natalie Portman en la entrega de los premios Oscar 2020.

En la alfombra roja de los Oscar 2020, las actrices más prestigiosas aprovecharon para lucirse con los mejores atuendos. Una de ellas fue Natalie Portman que además de enfundarse en un vestido de Dior diseñado por Maria Grazia Chiuri, aprovechó para mandar un fuerte mensaje a los organizadores de La Academia.

La vestimenta en color negro y detalles dorados tenía bordados los nombres de las directoras que no fueron nominadas a la premiación cinematográfica: Scafaria, Gerwig, Wang, Amiel, Diop, Heller, Har'el, Matsoukas y Sciamma.

Te puede interesar:

Te revelamos la cantidad millonaria que ganó Yalitza Aparicio tras haber sido nominada a los Oscar.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es este domingo 9 de febrero a partir de 17:30 horas por Azteca 7.

Diversos medios internacionales reconocieron el gesto de la actriz de El Cisne Negro para hablar de la desigualdad por parte de La Academia al nominar a más hombres que mujeres:

No todos los héroes usan capas, pero la capa de Natalie Portman está haciendo más que una declaración de moda: tiene el nombre de cada directora que fue desairada en los Premios Oscar

También te puede interesar:

Ella es la diseñadora mexicana que vestirá a uno de los asistentes a la ceremonia de los premios Oscar 2020.