Brad Pitt usa gafete con su nombre en desayuno previo a los premios Oscar y causa sensación en redes sociales.

Antes de la entrega de los Premios Oscar 2020, Brad Pitt se presentó en el almuerzo de los nominados a los galardones de cine portando un gafete con su nombre: “Brad Pitt. Mejor Actor de Reparto, Once Upon a Time… in Hollywood”.

Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales hicieron tendencia el hashtag #BradPittsNameTag, y destacaron la sencillez del actor.

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Tremenda sencillez de Brad Pitt con su gafete en una fiesta de los Oscar y aquí tantos creyéndose tuitstars por la cantidad de seguidores

Tengan la humildad de Brad Pitt que usó una etiqueta con su nombre en un evento de los Oscares, por si alguien no sabe quién es

Humildad nivel Dios #BradPitt

Me encanta como Brad Pitt se pone una tarjeta con su nombre por si nadie le reconoce. 😂 pic.twitter.com/sfG3Ak71Ny — Gma (@gemver89) January 28, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Y ustedes sintiéndose los influencers más conocidos del mundo. HUMILDAD

Me encanta como Brad Pitt se pone una tarjeta con su nombre por si nadie le reconoce

¿Que estaba pensando esa persona que le hizo una gafete a #BradPitt en una fiesta de los #Oscars2020?

¿¿¿¿¿¿Alguien sabe qué carrera tengo que seguir para ponerle un gafete a Brad Pitt???????

Alguien sabe qué carrera tengo que seguir para ponerle un gafete a Brad Pitt??????? pic.twitter.com/cUgD7evoeJ — Valentina (@Downeyevans_) January 29, 2020

Brad Pitt está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Érase una vez en... Hollywood, y los fans ya se encuentran entusiasmados por ver al actor en la gala.

No es la primera vez que Brad dio de qué hablar, pues en los Golden Globes recibió románticas miradas por parte de Jennifer Aniston y en los SAG Awards la expareja se encontró y se felicitó por sus premios.

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