¿Choi Woo Shik, actor de ‘Parásitos’, tiene el apoyo de uno de los integrantes de BTS? Aquí te lo revelamos.

En la entrega de los Oscar 2020 de esta noche, los actores de Parásitos, competirán por la estatuilla dorada. Uno de los integrantes de BTS le brindó su apoyo a Choi Woo Shik quien interpreta a Gi Woo, hijo mayor de la familia del filme surcoreano.

Choi y V de BTS pertenecen a un grupo de amigos que se hace llamar Wooga, donde todo el tiempo comparten fotos de salidas juntos y se felicitan el uno al otro por sus éxitos.

Te puede interesar:

Te revelamos la cantidad millonaria que ganó Yalitza Aparicio tras haber sido nominada a los Oscar.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

En el mismo grupo también está Park Seo Joon, Peakboy y Park Hyung Sik quienes también felicitaron al actor de Parásitos por su papel en la película.

Parásitos compite en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejor Guión y Mejor Película. ¿Se llevará el máximo galardón de la noche?

También te puede interesar:

Conoce a Carmen Sarahí García Saenz, la mexicana que cantará en los Premios Oscar 2020 como Elsa de 'Frozen'.

