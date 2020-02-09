Conoce a Carmen Sarahí García Saenz, la mexicana que cantará en los Premios Oscar 2020 como Elsa de ‘Frozen’.

Estamos a tan sólo unas horas de que los premios más importantes del medio cinematográfico comiencen. Cientos de personas que están dedicadas al séptimo arte, esperan con ansias ser galardonadas el día de hoy; tal como Carmen Sarahí García Saenz. La mexicana que estará cantando como Elsa de Frozen en los Oscar.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Esto ha sido por mucho, un sueño hecho realidad, pues en el pasado ella esperaba con algún día poder ser invitada a una edición de los Oscar, pero esto se cumplió mucho tiempo antes de lo que ella esperaba.

Carmen Sarahí es la voz que interpretó Into The Unknow de Frozen 2 en la versión de América Latina, y estará acompañada de otras mujeres que le dieron voz en diferentes idiomas a la princesa del hielo. Con esto, ellas interpretarán la melodía en cada uno de sus idiomas.

Te puede interesar: Te revelamos la cantidad millonaria que ganó Yalitza Aparicio tras haber sido nominada a los Oscar.

Al lado de la mexicana, también estarán Idina Menzel (Estados Unidos), Gam Wichayanee (Tailandia), María Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Gisela (España), Willemijm Verkaik (Alemania), Ana Buturlina (Rusia), Takato Matsu (Japón), Kasia Laska (Polonia) y Lisa Stokke (Noruega).

¿Quién es Carmen Sarahí García Saenz?

Carmen es una mujer que nació un 29 de junio del año 1982, es originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Comenzó su carrera en el musical Anita la Huerfanita, Selena El Musical y La Fábrica De Santa. En el 2009 comenzó a formar parte del elenco La Novicia Rebelde (musical) con el personaje estelar.

También te puede interesar: La película ‘Cats’ arrasó en la lista de los nominados a los premios ‘Razzies'; en lo peor del cine.

Trabajó al lado de Bianca Marroquín, Lisardo, Olivia Bucio y Darío Ripoll. En el 2011 incursionó en el mundo del doblaje con Disney Channel. En el año 2012 se integró a la obra musical I Love Romeo y Julieta de Manolo Caro, inspirada en la obra de William Shakespeare, tomando el lugar de Eiza González.

Fue en el 2013 que comenzó a dar pasos agigantados, se unió al elenco de la obra Cats, hizo casting para formar parte de La Voz… México en su tercera temporada. Fue una de las pocas concursantes que audicionó a ciegas interpretando Un Día de Suerte de Alejandra Guzmán, volteando las cuatro sillas de los coaches.

Ese mismo año hizo el doblaje hablado y cantado de Frozen: Una Aventura Congelada como 'Elsa'. También formó parte del elenco de la obra de teatro Hoy No Me Puedo Levantar. Dándole vida a Ana y en ocasiones, a María.

Fue en el 2019 que regresó para darle voz y vida a Elsa, logrando conseguir su pase directo a los Oscar de este año. Subirá al escenario del Dolby Theater dentro de unas horas.

