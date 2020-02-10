VIDEO: El polémico discurso de Joaquín Phoenix tras recibir su premio a ‘Mejor Actor’ en los Oscar 2020.
“Estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien”: el actor ocupó su voz para hablar sobre las injusticias.
Joaquín Phoenix se llevó los reflectores en la entrega de los premios Oscar 2020 cuando recibió su premio a Mejor Actor por su papel en The Joker. El actor, de 45 años, lanzó un discurso donde pidió por la igualdad y el respeto.
Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He pensado mucho en las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien
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#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Estas fueron las palabras del actor estadounidense que también aprovechó para dedicarle parte de su discurso a su hermano, River Phoenix, que murió el 31 de octubre de 1993.
Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano. He engañado a lo largo de mi vida, pero muchos me han hablado de una segunda oportunidad. Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la Redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: ‘corre al rescate y la paz vendrá después
El discurso, que impactó a los asistentes de Hollywood, también trató temas de desigualdad de género, clases sociales y razas.
The Joker fue nominada a 11 categorías, y en la de Mejor Actor, Joaquín superó a Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce.
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