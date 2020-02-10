Oscar 2020: Protestan en Twitter contra ‘Toy Story 4' por ganarle a ‘Klaus’ el premio a Mejor Película Animada.

Internautas protestaron en Twitter contra Toy Story 4 por ganarle a Klaus el premio a Mejor Película Animada, pues consideraron que ésta fue mejor en todos los sentidos que la cinta de Disney Pixar.

En la red social se conviritó en tendencia Klaus, la cinta animada de producción española que se distribuyó vía streaming, pues para muchos internautas ésa era su favorita para llevarse la estatuilla.

Todos estamos de acuerdo en que Klaus debió ganar el Oscar ¿verdad?#Oscars pic.twitter.com/c7l9cszSIQ — «Doramitzy» (@DoryVA13) February 10, 2020

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Sin embargo, las aventuras de Woody y Buzz Lightyear dejaron sin premio a la cinta de Sergio Pablos, que partía como una de las favoritas en su categoría, tras su triunfo en los premios BAFTA.

¿Cómo le vas a dar a "Toy Story 4" premio a Mejor Película Animada cuando existe "Klaus"? ¡¿CÓMO?! #Oscars pic.twitter.com/pO2itECatC — 𝕽 (@ronald_lnn) February 10, 2020

A través de memes y publicaciones, internautas mostraron su inconformidad por el triunfo de la última película de la franquicia de juguetes, por ello, aquí te dejamos algunas de sus reacciones.

Una película que propone, se arriesga, sale de la zona de confort que existe en las películas animadas actuales y toca temas de una manera hermosa.



No, no hablamos de Toy Story 4. Hablamos de LA VERDADERA GANADORA, KLAUS. Premiaron lo fácil y lo popular. #Oscars pic.twitter.com/Tdm4JgEovU — Animations Park ❁ (@ParkAnimations) February 10, 2020

Toy Story ya ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en 2011, con la tercera parte, así como el premio a la Mejor Canción Original.

Me parece una absoluta falta de respeto de que haya ganado la olvidable e innecesaria Toy Story 4 a mejor película de animación en los premios #Oscars y no Klaus que se lo merecía más. Y no lo digo porque Klaus sea española. Lo digo porque realmente es una mejor película pic.twitter.com/q2awTASXCr — Man Epic (@TheRealIkerman) February 10, 2020

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