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Oscar 2020: Protestan en Twitter contra ‘Toy Story 4' por ganarle a ‘Klaus’ el premio a Mejor Película Animada.

En la red social se conviritó en tendencia ‘Klaus’, la cinta animada de producción española que se distribuyó vía streaming, pues para muchos internautas ésa era su favorita.

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Escrito por: Redacción TV Azteca

Internautas protestaron en Twitter contra Toy Story 4 por ganarle a Klaus el premio a Mejor Película Animada, pues consideraron que ésta fue mejor en todos los sentidos que la cinta de Disney Pixar.

En la red social se conviritó en tendencia Klaus, la cinta animada de producción española que se distribuyó vía streaming, pues para muchos internautas ésa era su favorita para llevarse la estatuilla.

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Sin embargo, las aventuras de Woody y Buzz Lightyear dejaron sin premio a la cinta de Sergio Pablos, que partía como una de las favoritas en su categoría, tras su triunfo en los premios BAFTA.

A través de memes y publicaciones, internautas mostraron su inconformidad por el triunfo de la última película de la franquicia de juguetes, por ello, aquí te dejamos algunas de sus reacciones.

Toy Story ya ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en 2011, con la tercera parte, así como el premio a la Mejor Canción Original.

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