Los Oscar 2020 recordarán a aquellos famosos fallecidos y les darán el último adiós con ‘In Memoriam’.

Como es costumbre cada año, la ceremonia de los Oscar recuerda a aquellos actores que han fallecido a lo largo del año, dedicándoles un momento especial para ser honrados y aplaudir sus años de servicio en esta carrera. En esta ocasión, no será la excepción y aquí te mostramos la lista de los hombres y mujeres que serán conmemorados con In Memoriam en los Oscar 2020.



Kirk Douglas

El padre de Michael Douglas quien falleció hace unos días y que formó parte de grandes producciones tales como: Espartaco, El Loco del Pelo Rojo y Los Vikingos. Nominado 3 veces al Oscar y galardonado por La Academia con un Oscar honorífico.



Albert Finney

Nominado 5 veces al Oscar, ganador de múltiples premios: tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, Oso de plata, y Copa Volpi.

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Cameron Boyce

El actor juvenil quien falleció a causa de una epilepsia a la edad de 20 años y que participó en producciones como: Mirrors, Eagle Eye, Descendants, Descendants 2, Descendants 3, Grown Ups, Grown Ups 2.



Doris Day

Cantante y actriz, reconocida por haber participado en el filme musical Romance On The High Seas en donde le dio vida a 'Georgia Garrett'. En 1953 apareció en Calamity Jane; la película ganó un Oscar por Mejor Canción Original.



Edd Byrnes

Mejor conocido por su papel de 'Vince Fontaine' en el largometraje Vaselina, en la serie 77 Sunset Strip y grabó Kookie, Kookie.



Godfrey Gao

Fue modelo y actor taiwanés-canadiense, su muerte fue repentina pues se encontraba en un programa de desafíos en donde colapsó. También es recordado por ser el primer modelo asiático de la marca Louis Vuitton.



John Singleton

Director de cine, productor y guionista. Fue nominado varias veces al Oscar como Mejor Director y Mejor Guion. Entre sus filmes como director están: Rosewood, 2 Fast 2 Furious, Cuatro Hermanos, Abduction.

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Kobe Bryant

Una de las pérdidas que más impactó fue sin duda, la muerte del exbasquetbolista Kobe Bryant, ganador de un Oscar por su documental Dear Basketball. Uno de los mejores jugadores de los últimos años y excelente padre de familia.



Luke Perry

Durante sus inicios, Luke fue uno de los galanes de la televisión estadounidense. Mejor recordado por sus participaciones en series como: Beverly Hills 90210, Riverdale y Buffy La Cazavampiros.



Nadja Regin

La Chica Bond quien estuvo al lado de Sean Connery. Originaria de Serbia y conocida por otras producciones como: Don´t Panic Chaps!, The Man Without a Body y Solo for Sparrow.



Paul Benjamin

Más recordado por su actuación al lado de Clint Eastwood en la película Escape from Alcatraz.



Peter Fonda

Actor que fue nominado al Oscar por Easy Rider. Hijo del famoso actor, Henry Fonda y hermano de Bridget Fonda.



Peter Mayhew

El hombre que le dio vida a Chewbacca en la saga original de Star Wars.



Rob Garrison

El actor participó en el filme de Karate Kid como Tommy.



Robert Evans

Uno de los productores de cine más reconocidos y recordados en Hollywood por increíbles cintas como Chinatown, la cual también fue nominada al Oscar.



Robert Forster

Uno de los actores quien trabajó al lado de Quentin Tarantino en la película Jackie Brown y con la cual se hizo merecedor a la nominación de los Oscar.



Steve Golin

Productor de cine y televisión, fundador y CEO de Anonymous Content LLP y cofundador de Propaganda Films. Se llevó el premio Oscar por su filme Spotlight.



Tania Mallet

También recordada por ser una de las Chicas Bond, la cual, se hizo de las más famosas.



Terry Jones

El director de El Significado de la Vida y fundador del grupo de comediantes, Monty Python.



Valerie Harper

Mejor conocida por sus participaciones en las comedias de televisión como: The Mary Tyler Moore Show, Rhoda y The Hogan Family.



Vinny Vella

Actuó en más de 40 cintas, en su mayoría interpretando a gángsters. Las producciones más reconocidas donde lo vimos fueron: Casino y en la serie de HBO, The Sopranos.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es este próximo domingo 9 de febrero a partir de 17:30 horas por Azteca 7.