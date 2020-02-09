Miley Cyrus y Liam Hemsworth se encontraron en la fiesta de los pre-Oscar 2020. ¡Conoce todos los detalles!

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se han visto de frente; todo esto sucedió cuando ambos asistieron a la pre-fiesta de los Oscar el pasado viernes 7 de febrero. A pesar de que estuvieron a muy pocos metros, la expareja no cruzó ni las miradas.

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Después de ser testigos por 10 años de todos los altibajos que la pareja pasó, fue el año pasado cuando anunciaron su separación y posteriormente, su divorcio; con esta noticia, millones de fans del amor entre Miley y Liam se mostraron decepcionados.

Se llegó a pensar que solamente se trataba de un tiempo, pues las celebridades no habían compartido ni siquiera el primer año de matrimonio, aunque Cyrus andaba derramando amor al lado de Kaitlynn Carter; sus fans esperaban que se tratara de una mala racha.

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Una de las noticias que rompió con las pocas esperanzas que se tenía de su regreso, fue cuando Liam solicitó el divorcio por asuntos irreconciliables, demostrando que esto no solamente se trataba de un mal momento, sino del término total de su amor.

Miley dejó a Kaitlynn para involucrarse sentimentalmente con Cody Simpson; a pesar de que en varias ocasiones se ha dicho que la pareja ha terminado, ellos salen a demostrar que están más unidos y enamorados que nunca.

Por otro lado, Liam se dio una oportunidad en el amor al lado de la modelo australiana Gabriella Brooks, quien ya fue presentada con toda la familia Hemsworth. Los exesposos han reiniciado su vida, cada uno en caminos distintos y con nuevas personas que los aman de la manera que ellos necesitaban.

Sin embargo, en un mundo tan exclusivo como lo es Hollywood, es inevitable los encuentros en eventos, fiestas, etc. Fue así lo que les pasó a la ex 'Hanna Montana' y al hermano menor de Thor, ambos coincidieron en la fiesta de los pre-Oscar.

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Se dice que estuvieron a muy pocos metros, pero que jamás se hablaron y mucho menos, se dirigieron la palabra. Tanto Cyrus como Hemsworth, convivieron como si no existieran el uno para el otro, dejando muy enterrado aquel pasado que compartieron.

Aunque Miley Cyrus no fue acompañada de su novio Cody, se les pudo ver un día antes en el desfile Bvlgari B.zero1 Rock en Nueva York.

