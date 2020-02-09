¡Más mexicanos en la gala! La banda de metal, ‘Element’, estará presente en los premios Oscar 2020.

En esta edición de los premios Oscar 2020, Rodrigo Prieto tiene la nominación a Mejor Fotografía por la película The Irish Man producida por Gastón Pavlovich. Este último invitó a la banda mexicana de metal, Element, para cantar en una fiesta privada para algunos invitados al Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

El grupo está conformado por los sonorenses Beto Bojórquez, Juan Bojórquez, Juan Lira Quiñonez, Carlos Jiménez, Tavo Urquidy y Ronie Gastélum quienes dieron la noticia a través de su página de Facebook:

Agradecidos y honrados profundamente por la invitación al festejo de los Oscares en Los Ángeles, California, por las diez nominaciones de ‘The Irishman’. Gracias, Gastón Pavlovich y Fábrica de Cine por hacernos parte de este gran evento y considerar nuestra propuesta en complemento de este gran éxito. Nuestra más sincera felicitación de antemano. Nos vemos el próximo 9 de febrero. ¡Los Ángeles, ahí vamos!

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

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El evento es organizado por el también mexicano Gastón Pavlovich en la Cantina Frida, ubicada en el 252 N de Beverly Hills de 16:30 p.m a 12:00 a.m. Ahí, la banda de metal progresivo mostrará sus grandes exitos a lo largo de su carrera de 11 años.

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