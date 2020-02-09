La película ‘Cats’ arrasó en la lista de los nominados a los premios ‘Razzies'; en lo peor del cine.

Una vez más los anti-Oscar o premios Razzies celebran su 40 edición lanzando una divertida crítica a las peores películas del año. En la lista de nominados lidera la película de Tom Hooper, Cats, que compite con The Fanatic, The Haunting Of Sharon Tate, A Medea Family Funeral y Rambo: Last Blood.

Cats fue duramente criticada por los extraños personajes mitad humanos mitad gatos, e incluso medios como Comic Beat y The Guardian dijeron “Ha sido lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros” y “horrible y dolorosa bola de pelos”.

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En la lista de los nominados también figuran los ‘peores actores y actrices’ entre los que se encuentran Hilary Duff, James Franco, Sylvester Stallone, John Travolta, Anne Hathaway y Rebel Wilson.

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