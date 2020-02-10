Salma Hayek en los Oscar 2020: Así decidió la actriz su participación en ‘Eternals’ para Marvel Studios.

Salma Hayek reveló en la alfombra roja de los Oscar 2020 que para decidir su participación en la película Eternals, de Marvel Studios, no le dejaron ver antes el guion.

En entrevista con TV Azteca, la actriz compartió cómo ha sido su experiencia al trabajar con la gigantesca empresa encargada de darle vida a películas como The Avengers.

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En la de Marvel no me dejaron ver el guion, teníamos que decidir antes de ver el guion. Me ha gustado mucho trabajar con ellos, la verdad sí me sorprendí

Salma Hayek aseguró que generalmente escoge sus proyectos en el cine por el director o el guion, aunque confesó que muchas veces elige aquellas películas o series que se adaptan al horario de la escuela de su hija y su marido.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30 hrs.

En la alfombra roja de los Oscar 2020, Hayek destacó la participación latina en Marvel Studios, como el caso de Victoria Alonso, quien es vicepresidenta ejecutiva de producción física en la empresa.

Por último, Salma Hayek recordó que tiene en puerta tres proyectos más antes de que salga a la luz Eternals, una película en Berlin, con Javier Bardem y la segunda parte de The Hitman's Wife's Bodyguard.

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