Mira la forma en que Joaquin Phoenix celebró su triunfo en los premios Oscar 2020 como ‘Mejor Actor’.

Luego de ganar el Oscar en la categoría de Mejor Actor en los premios de la Academia, Joaquin Phoenix celebró de una forma muy peculiar en compañía de su novia Rooney Mara. Pues la pareja acudió a Monty’s Vegan Burgers, un establecimiento de hamburguesas veganas en Los Ángeles.

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La imagen fue captada por el fotógrafo Greg Williams, en donde se puede ver a la pareja sentados en una escalera, junto a la estatuilla dorada que se encuentra en el suelo, junto con los tenis converse de Mara.

Recordemos que, al momento de recibir su premio, Joaquin Phoenix destacó con un discurso en donde menciona que la sociedad se encuentra desconectada de la naturaleza, además de mencionar a su hermano fallecido, quien perdió la vida cuando tenía 19 años.

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El actor pertenece a la Organización Internacional de Protección Animal, que tiene entre sus funciones principales crear consciencia sobre la industria de la ganadería y el cambio climático.

Tocar estos temas fue común durante la temporada en que Joaquin Phoenix recibió diferentes premios por su actuación en Joker.