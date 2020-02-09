Ella es la diseñadora mexicana que vestirá a uno de los asistentes a la ceremonia de los premios Oscar 2020.
El diseño mexicano estará presente en el ‘Teatro Dolby’ de Los Ángeles. Te contamos quién es la creadora de vestuario que pondrá en alto el nombre de México.
La esposa del nominado al Oscar por Mejor Fotografía en The Irishman, Rodrigo Prieto, vestirá un diseño mexicano en los Oscar 2020. Mónica Chiapa Vivas, se enfundará esta noche en un vestido de Mariana Luna, misma que agradeció en su cuenta de Instagram la oportunidad:
Gracias Mónica Chiapa por regalarme el honor de volver a vestirte para la alfombra roja de los #oscars2020. Mucha suerte
Con todo mi cariño para Mónica y en apoyo a Rodrigo Prieto. ¡¡¡Vamos de nuevo a los Oscares 2020!!!
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No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.
Mariana Luna y Mónica Chiapa son amigas desde la adolescencia, estará última portará un atuendo tipo smoking en color blanco y negro:
Lo que ella quería reflejar es una transformación personal y de sus propias reglas, conectar más con su parte femenina y no dejar de lado que es femenina y hermosa. El vestido lleva un cuello que simula una solapa y unos puños blancos. Mónica llevará como accesorio una bolsa metálica con figuras de rosas brillantes. Los aretes son una especie de gota en una piedra con brillantes alrededor
Estas fueron las palabras de la diseñadora mexicana quien asegura que la parte blanca del atuendo estará picada en seda, la base de terciopelo y la cola en tafetán.
Las amigas colaboraron juntas en 2017 cuando Rodrigo Prieto fue nominado a Mejor Fotografía por la película, Silencio, y Mariana Luna se encargó también del vestuario.
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