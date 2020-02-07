Top 5: Datos curiosos que no sabías sobre la entrega de los Oscar, los premios de la Academia de Hollywood.

La entrega de los Oscar siempre se encuentra llena de sorpresas, pero a lo largo de la historia son muchos los detalles que nos han sorprendido.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Luego de nueve décadas de entrega, los Oscar se han convertido en el máximo reconocimiento de la industria del cine, además de ser uno de los eventos más seguido por televisión y, en la actualidad, por redes sociales.

Aquí te presentamos algunos de los datos curiosos que se han dado en la entrega de los Oscar a lo largo de su historia, desde su nacimiento en 1929.

1-La primera transmisión de los Oscar por televisión.

La primera entrega de los premios de la Academia televisada fue en blanco y negro por la cadena NBC, el 19 de marzo de 1953.

En aquella ocasión la ceremonia se realizó de forma simultánea desde el Teatro RKO Pantages de Hollywood, en Los Ángeles, y el Teatro Internacional NBC en Manhattan, Nueva York.

La cinta ganadora fue El Mayor Espectáculo Del Mundo, dirigida por Cecil B. DeMille.

2- Puede parecer extraño, pero desde la primera entrega de los Oscar en 1929, solamente cinco mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Dirección y solamente una ha logrado consagrarse con la estatuilla dorada.

La reducida lista se encuentra conformada por:

La italiana Lina Wertmuller (1977), la neozelandesa Jane Campion (1994), las estadounidenses Sofía Coppola (2004), Kathryn Bigelow (2010) y Greta Gerwig (2018).

Siendo la única ganadora Kathryn Bigelow por Zona De Miedo o Vivir Al Límite.

3-¿Quién es único Oscar que ha ganado un Oscar?

En mi 1942 el compositor Oscar Hammerstein II se convirtió en la primera persona y única hasta el momento de nombre Oscar en ganar una estatuilla dorada.

El propio Hammerstein II, ganó un segundo Oscar en 1946.

4- La película con más premios Oscar.

Aquí tenemos un empate entre tres cintas: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor De Los Anillos: El Retorno Del Rey (2003), en donde las películas fueron acreedoras a 11 premios de la Academia cada una.

5- Un desnudo en los Oscar.

En 1974 todo iba de acuerdo con lo planeado, estaba por tomar la palabra la actriz Elizabeth Taylor, cuando de la nada el escenario fue invadido por el fotógrafo Robert Opel, quien se encontraba completamente desnudo y protestaba por los derechos de los homosexuales.

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En la próxima entrega ¿habrá más sorpresas que pasen a la historia?

