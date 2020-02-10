Oscar 2020. ¿Por qué la película surcoreana ‘Parásitos’ hizo historia en el mundo del cine en Hollywood?
La sátira sobre la lucha de clases ganó cuatro premios: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional y Mejor Director, con lo que logró algo histórico.
La película Parásitos, del director Bong Joon Ho, hizo historia en el mundo del cine de Hollywood tras ganar el premio a Mejor Película en la 92° entrega de los Premios Oscar.
La película surcoreana, que es una sátira sobre la lucha de clases, ganó cuatro premios: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional y Mejor Director, con lo que logró algo histórico.
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Con ello, se convirtió en la primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer filme en lengua no inglesa en lograrlo, además de que Bong y Han Jin Won se convirtieron en los primeros guionistas asiáticos en ganar el galardón.
Al respecto, Bong Joon Ho agradeció las nominaciones y los premios recibidos, además de reconocer que, independientemente de su triunfo, se ha abierto una puerta en el mundo del cine, que seguirá creciendo con trabajo y calidad.
Independientemente del resultado, pienso que se ha abierto la puerta, creo que mientras sigamos con este esfuerzo, la puerta se abrirá más y más
Parásitos compitió por el premio a Mejor Película con Le Mans’66, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez… en Hollywood.
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