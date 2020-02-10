Oscar 2020. ¿Por qué la película surcoreana ‘Parásitos’ hizo historia en el mundo del cine en Hollywood?

La película Parásitos, del director Bong Joon Ho, hizo historia en el mundo del cine de Hollywood tras ganar el premio a Mejor Película en la 92° entrega de los Premios Oscar.

La película surcoreana, que es una sátira sobre la lucha de clases, ganó cuatro premios: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional y Mejor Director, con lo que logró algo histórico.

Te puede interesar:

Oscar 2020. Rodrigo Prieto y su mensaje inspirador a los fotógrafos mexicanos en la alfombra roja de los premios.

Con ello, se convirtió en la primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer filme en lengua no inglesa en lograrlo, además de que Bong y Han Jin Won se convirtieron en los primeros guionistas asiáticos en ganar el galardón.

Al respecto, Bong Joon Ho agradeció las nominaciones y los premios recibidos, además de reconocer que, independientemente de su triunfo, se ha abierto una puerta en el mundo del cine, que seguirá creciendo con trabajo y calidad.

Independientemente del resultado, pienso que se ha abierto la puerta, creo que mientras sigamos con este esfuerzo, la puerta se abrirá más y más

Parásitos compitió por el premio a Mejor Película con Le Mans’66, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez… en Hollywood.

También te puede interesar:

Oscar 2020: Eiza Gonzalez y el sexy vestido que usó en el after party de los premios de la Academia.