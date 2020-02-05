Los Premios Oscar desatan polémica por haber revelado supuesta lista de ganadores por error en Twitter.

Estamos a unos pocos días de que se premien a todas aquellas grandes producciones que marcaron el 2019 y parte del 2020 con los premios Oscar 2020. Los pronósticos apuntan a ciertos filmes y millones de cinéfilos están esperando la famosa frase que se dice antes de mencionar el nombre del ganador.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

A tan sólo poco tiempo de que sea la ceremonia de los Oscar 2020, ha salido a la luz una lista en la que se puede apreciar el nombre de los filmes, directores y actores que estarán subiendo al escenario para recibir su estatuilla.

La imagen apareció en la cuenta oficial de Twitter de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Al poco tiempo, la foto fue eliminada y posteriormente publicaron una disculpa por el pequeño problema.

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Lo que ellos han dicho, es que no se trataba de los ganadores, sino que simplemente fue una quiniela, una simple lista de predicciones en las que por error se publicó en la red social de Twitter. La explicación se dio después de casi un día, pero aseguran que todos estarán conociendo a los verdaderos ganadores el próximo domingo 9 de febrero.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday. — The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020

En la imagen se veía el título de Parasite de Bong Jonn-ho como la gran ganadora de los premios, posicionándola como la reina de la categoría de la Mejor Película, dejando de lado a 1917, el filme de Sam Mendes que viene arrasando en los Bafta y los Golden Globes.

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Aunque 1917 no quede como el mejor filme del año, según la foto, sí estaría ganando las categorías de Mejor Director, Efectos Visuales y Edición de Sonido. Joaquin Phoenix seguirá siendo premiado por su participación en The Joker como Mejor Actor al igual que Renée Zellweger como Mejor Actriz en Judy.

Laura Dern por Marriage Story, Brad Pitt y Klaus, también serían las premiadas de esa noche. Ahora sólo queda esperar a ver si los ganadores coinciden con la quiniela.