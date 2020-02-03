VIDEO: La película ‘1917’ arrasó en los premios BAFTA 2020. Te decimos en qué categorías levantó las máscaras doradas.

Con un total de 7 premios, la película 1917 dirigida por Sam Mendes, arrasó en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Filme Británico, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales de los premios BAFTA 2020.

El filme cuenta la vida de dos amigos por las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, historia que bastó para levantar más máscaras doradas que Joker.

Esta última pelícual fue la ganadora de Mejor Actor gracias al papel de Joaquin Phoenix.

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No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

La 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, estuvieron conducidos por Graham Norton en el Royal Albert Hall de Londres.

La cinta bélica ganó terreno ante los aclamados filmes Joker, Parasite, Once Upon A Time… in Hollywood y The Irishman en la categoría más codiciada de la noche: Mejor Película.

Ante este resultado todo apunta a que los premios Oscar 2020 estarán más reñidos que nunca, pues ya hay usuarios de las redes sociales que le atribuyen la estatuilla dorada más deseada a Joker.

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